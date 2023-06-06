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«Ник и Майк»: Договариваться с диктаторами абсолютно бесполезно

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  • 6.06.2023, 9:33
  • 8,744
«Ник и Майк»: Договариваться с диктаторами абсолютно бесполезно

Пора назвать терроризм терроризмом.

Подрыв плотины Каховской ГЭС - очередное преступление российских агрессоров а Украине, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Мы давно пишем, что к большому сожалению, в попытке сохранить свои ж*пы два диктатора пойдут на все, что угодно, а договариваться с ними абсолютно бесполезно.

Под угрозой подтопления около 80 населенных пунктов, пострадает снабжение водой Запорожской АЭС, Никопольском области и Крыма.

Оккупантам не жалко ничего и никого. В зоне подтопления как украинские, так и оккупированные территории.

Определенно на такие действия нужен ответ серьезнее, чем почесывание озабоченности до очередной там какой-то степени недовольства.

Благоразумия там нет. Только слабоумие и трусость. А ведь два диктатора еще и продолжают угрожать миру ядерным оружием. Пора назвать терроризм терроризмом и завершить попытки договориться.

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