«Ник и Майк»: Договариваться с диктаторами абсолютно бесполезно 7 6.06.2023, 9:33

8,744

Пора назвать терроризм терроризмом.

Подрыв плотины Каховской ГЭС - очередное преступление российских агрессоров а Украине, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Мы давно пишем, что к большому сожалению, в попытке сохранить свои ж*пы два диктатора пойдут на все, что угодно, а договариваться с ними абсолютно бесполезно.

Под угрозой подтопления около 80 населенных пунктов, пострадает снабжение водой Запорожской АЭС, Никопольском области и Крыма.

Оккупантам не жалко ничего и никого. В зоне подтопления как украинские, так и оккупированные территории.

Определенно на такие действия нужен ответ серьезнее, чем почесывание озабоченности до очередной там какой-то степени недовольства.

Благоразумия там нет. Только слабоумие и трусость. А ведь два диктатора еще и продолжают угрожать миру ядерным оружием. Пора назвать терроризм терроризмом и завершить попытки договориться.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».