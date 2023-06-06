Британская разведка сообщила об активных боях на многих участках фронта в Украине 6.06.2023, 9:42

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Большая часть сил «Вагнера» уже выведена из Бахмута.

За последние 48 часов значительно активизировались бои на многих участках российско-украинского фронта, в том числе на тех, которые в течение нескольких месяцев были относительно спокойными. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, вражда между группой «Вагнера» и Минобороны РФ достигла беспрецедентного уровня. Владелец «Вагнера» Евгений Пригожин впервые заявил, что армия преднамеренно применила смертоносную силу против подразделений «Вагнера». После ссоры «Вагнер», вероятно, задержал командира бригады российской армии.

По данным британской разведки, большая часть сил «Вагнера» уже выведена из Бахмута.

«Поскольку в России не хватает резервных частей, то, как «Вагнер» будет реагировать на действия Минобороны, станет ключевым фактором конфликта в ближайшие недели», - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, замминистра обороны Украины Анна Маляр 5 июня заявила, что украинские военные переходят к контрнаступательным действиям на некоторых направлениях фронта.

Маляр отметила, что эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление. Там украинские бойцы двигаются довольно широким фронтом.

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