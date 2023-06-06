Известный историк Тимоти Снайдер станет голосом Беляцкого в арт-инсталляции в Осло 1 6.06.2023, 9:49

Тимоти Снайдер

фото: EPA

В Осло пройдет крупнейший форум по правам человека в мире.

Во время крупнейшего форума по правам человека в мире OSLO Freedom Forum 2023 прозвучит арт-инсталляция Андрея Курейчика «Голоса новой Беларуси», передает «Радыё Свабода».

В ней будут представлены 16 монологов белорусских политзаключенных, в том числе Марии Колесниковой (осуждена на 11 лет), Алеся Беляцкого (10 лет), Николая Статкевича (14 лет), Марины Золотовой (12 лет) и Игоря Лосика (15 лет).

Их монологи озвучили американские актеры и известные преподаватели Йельского университета, в том числе известные американские историки Тимоти Снайдер и Марси Шор, философ Джейсон Стэнли, режиссер Юрий Кордонский и другие.

Об этом сообщил драматург, общественный деятель, лектор Йельского университета Андрей Курейчик. По его словам, историк Тимоти Снайдер станет голосом Беляцкого в арт-инсталляции. «Иногда правда не требует ничего, кроме того, чтобы ее высказали дословно», — говорит Курейчик.

Арт-инсталляция будет демонстрироваться 15 июня на форуме в Осло.

Выставку «Голоса новой Беларуси» в переводе Джона Фридмана представляет правозащитный фонд (HRF) «Искусство в протесте». Как говорится в описании, она обращает внимание на борьбу белорусского народа против «жестокого деспота, который, не скованный никакими моральными ограничениями, безжалостно наступает на инакомыслящих».

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