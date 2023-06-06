Эксперт объяснил, почему россияне именно сейчас подорвали Каховскую ГЭС 8 6.06.2023, 9:57

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Александр Коваленко

Оккупанты спровоцировали экологическую катастрофу.

Подрыв Каховской ГЭС можно называть актом терроризма, ещё одним проявлением геноцида, спровоцированной экологической катастрофой, но главное то, что это демонстрация уровня страха у оккупантов. Они настолько напуганы и боятся форсирования Днепра Силами обороны Украины (СОУ), что пошли на подрыв дамбы, пишет украинский военный эксперт Александр Коваленко.

Что самое интересное, от увеличения уровня воды пострадает в первую очередь левобережная Херсонщина и те линии обороны, которые российские оккупационные войска все эти месяцы лихорадочно рыли. Какого-то критического значения на возможности СОУ этот террористический акт не возымеет.

Тем не менее, будет нанесён непоправимый урон природе, будут затоплены прибережные села, пострадают люди, которых российские террористы снова лишают крыши над головой. Только полное освобождение украинских территорий и изгнание оккупантов остановит этот бесконечный террор.

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