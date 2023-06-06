закрыть
6 июня 2023, вторник, 10:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Каховская ГЭС полностью разрушена россиянами и не подлежит восстановлению

19
  • 6.06.2023, 10:10
  • 11,796
Каховская ГЭС полностью разрушена россиянами и не подлежит восстановлению

16 тысяч человек на правом берегу Днепра находятся в критической зоне.

Каховская ГЭС, подорванная россиянами, полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Об этом сообщает украинская компания «Укргидроэнерго».

«В следствие подрыва изнутри машинного зала Каховская ГЭС полностью разрушена», — заявили в компании.

Пик подтопления ожидается в районе полудня по минскому времени. 16 тысяч человек на правом берегу Херсонщины уже находятся в критической зоне. Через несколько часов из Херсона отправится эвакуационный поезд в Николаев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Такого еще не было в истории войн
Такого еще не было в истории войн Юрий Бутусов
Откат на миллион
Откат на миллион Артем Черников
Кафка, ты неудачник
Кафка, ты неудачник Ирина Халип
Белорусский плацдарм Путина
Белорусский плацдарм Путина Юрий Фельштинский