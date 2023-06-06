Каховская ГЭС полностью разрушена россиянами и не подлежит восстановлению 19 6.06.2023, 10:10

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16 тысяч человек на правом берегу Днепра находятся в критической зоне.

Каховская ГЭС, подорванная россиянами, полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Об этом сообщает украинская компания «Укргидроэнерго».

«В следствие подрыва изнутри машинного зала Каховская ГЭС полностью разрушена», — заявили в компании.

Відео з мікрорайону Корабел у Херсоні станом на ранок 6 червня. Затоплені приватні будинки, гаражі, вода прибуває. Відео Суспільного pic.twitter.com/yQkkQaI4Ac — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 6, 2023

Пик подтопления ожидается в районе полудня по минскому времени. 16 тысяч человек на правом берегу Херсонщины уже находятся в критической зоне. Через несколько часов из Херсона отправится эвакуационный поезд в Николаев.

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