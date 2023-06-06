Ученые: Под землей спрятана огромная супермагистраль возрастом 400 миллионов лет 3 6.06.2023, 10:14

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Она поможет в борьбе с нагревом Земли.

Связь между растениями и грибами является одной из древнейших эволюционных связей на планете Земля, однако она также является одной из наименее изученных. В частности речь идет о микоризных грибах, которые живут под землей в почве и крепятся к корням растений в течение последних 400 миллионов лет, пишет Inverse (перевод - «Фокус»).

Исследователям известно, что до 90% наземных растений состоят в подобных отношениях с грибами, где они обмениваются питательными веществами и водой между собой с помощью нитевидных сетей, называемых мицелием. Отметим, что в последнее несколько лет важность этой сети между растениями и грибами оспаривается.

И все же, предполагается, что микоризные грибы играют важную роль в глобальном углеродном цикле, благодаря которому наша планета перерабатывает углерод между атмосферой, океаном, почвой, горными породами и живыми организмами. Ученые отмечают, что у них попросту не было данных для количественной оценки уникальной роли грибов в углеродном цикле. Однако теперь все изменилось.

Результаты нового исследования микоризных грибов заполнили пробелы в этих важных данных и могут дополнить уже существующие модели углерода. В новом исследовании ученые из Шеффилдского университета проанализировали почти две сотни наборов данных о микоризных грибах из более 60 рецензируемых научных работ. Они также изучили карты глобальной растительности и смогли составить общую картину — по сути, это был первый количественный анализ влияния грибов на глобальные запасы углерода в почве Земли.

По словам соавтора исследования, профессора процессов между растениями и почвой Кэти Филд, они с коллегами обнаружили, что микоризные грибы ответственны за выделение и транспортировку до 13 гигатонн углекислого газа от растений — это огромное количество углерода. Ученые отмечают, что 13 гигатонн эквивалентны 36% ежегодных глобальных выбросов ископаемого топлива.

Теперь исследователи настаивают — грибы играют важную роль в том, как и сколько углерода попадает из деревьев и растений в почву. Ученые отмечают, что их исследование сосредоточено лишь на том, как грибы выделяют и перемещают углерод, однако не касаются того, как почва его хранит, что и предотвращает выброс углекислого газа в атмосферу Земли.

Тем не менее исследователи настаивают, что данная работа ценна в попытке понимания глобального углеродного цикла Земли. Дело в том, что ученые-климатологи полагаются на углеродные модели, чтобы получить точную картину углеродного баланса планеты — например, сколько парниковых газов может выбросить человечестве, прежде чем планета потеплеет еще больше. И грибы, как полагают исследователи, могут заполнить эти пробелы.

По словам соавтора исследования, эколога Майкла Ван Нуланда, теперь исследователи знают, что модели распределения углерода будут зависеть от того, где встречаются определенные виды растений и грибов. Эти данные помогут получить более четкую картину климатических изменений с которыми нам предстоит столкнуться.

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