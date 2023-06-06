ВСУ: Русским придется быстро удирать с Херсонщины 2 6.06.2023, 10:23

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Отойти придется за 30-километровую зону.

После подрыва Каховской ГЭС русским оккупантам во много раз придется усилить скорость своего ухода из Херсонского региона.

Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

«Продолжается техногенный шантаж без оглядки на мирное население. Навредили в первую очередь своим местам дислокации. Наверное, перенервничали, ожидая контрнаступления. […] Очевидно для этого [побега - прим.] отжимали у местных плавсредства – для того, чтобы перемещаться таким образом. Другого объяснения здесь нет. Вода, поднимаясь, только ускорит их перемещение за 30-километровую зону, которую мы хотели от них очистить, чтобы они перестали плотно обстреливать Херсон», – сказала она в эфире телемарафона.

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