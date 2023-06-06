МОТ рассматривает санкции против режима Лукашенко 5 6.06.2023, 10:27

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Делегация Евросоюза поддержала проект.

Международная организация труда проводит 111-ю ежегодную конференцию в Женеве с 5 по 16 июня 2023 года. Делегаты работников, работодателей и правительств из 187 государств-членов МОТ рассмотрят широкий круг вопросов, включая санкции против официального Минска в связи с несоблюдением прав независимых профсоюзов, передает «Радыё Свабода».

В ноябре 2022 года руководящий совет Международной организации труда постановил применить против Беларуси 33-й параграф своего устава за постоянные нарушения в отношении трудящихся и профсоюзов. Такие меры угрожают Беларуси экономической блокадой.

Как ожидается, обсуждение этого вопроса на конференции МОТ, состоится 12 июня. Для положительного результата нужно две трети голосов делегатов.

Евросоюз поддержал санкции против властей Беларуси

5 июня на 111-й сессии Международной конференции труда делегация Евросоюза поддержала проект резолюции, предусматривающий меры воздействия на Беларусь с целью ее принуждения к выполнению норм конвенций 87 (О свободе ассоциации) и 98 (о праве на организацию и на ведение коллективных переговоров соответственно).

В заявлении от имени государств Евросоюза выражается глубокое сожаление о том, что «власти Беларуси не достигли существенного прогресса в выполнении рекомендаций» Комиссии по расследованию Международной организации труда (МОТ) от 2004 года, касающихся упомянутых конвенций.

«Более того, мы по-прежнему глубоко обеспокоены резким ухудшением положения в области прав человека (включая трудовые права) в Беларуси после выборов 2020 года, которые не были ни свободными, ни справедливыми. Эти опасения еще более усилились после вовлечения Беларуси в войну России против Украины», - отмечено в документе.

Евросоюз встревожен тем, что в Беларуси практически не осталось «места для безопасного существования независимого профсоюзного движения».

ЕС заявил, что властям Беларуси нужно «отказаться от политики уничтожения независимого профсоюзного движения и подавления свободного голоса рабочих, а также без промедления взаимодействовать с МОТ с целью полного выполнения рекомендаций».

Евросоюз также встревожен приговорами лидерам и активистам независимых профсоюзов за участие в мирных собраниях или осуществление гражданских свобод в соответствии с законной профсоюзной деятельностью.

К заявлению присоединились Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Норвегия, Северная Македония, Украина и Черногория.

Правительствам, представителям работодателей и работников стран-членов МОТ предлагается пересмотреть отношения с властями Беларуси.

Генеральному директору МОТ предлагается сообщить международным организациям о невыполнении белорусскими властями рекомендаций Комиссии по расследованию, призвать их пересмотреть и прекратить сотрудничество с официальным Минском.

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