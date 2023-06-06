США запретили первой турецкой авиакомпании летать в Россию на Boeing 1 6.06.2023, 10:34

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фото: southwind airlines

Под удар могут попасть и другие перевозчики.

Власти США запретили турецкой авиакомпании Southwind Airlines совершать полеты в Россию на американских самолетах Boeing 737 MAX, пишут «Известия» со ссылкой на два источника среди российских перевозчиков.

По их словам, компания обратилась к ним с просьбой перевезти ее пассажиров по уже проданным билетам. Поскольку прямой запрет США не могут ввести, вероятно, они пригрозили Southwind санкциями либо запретили обслуживать ее самолеты за границей, отметил топ-менеджер в одной российской авиакомпании.

Однако в последнем санкционном списке, который Бюро промышленности и безопасности Минторга США опубликовало 3 марта, самолетов Southwind нет, уточняют «Известия».

Southwind Airlines — турецкая чартерная авиакомпания, которую создал туристический холдинг Pegas Touristik в 2022 году для перевозки россиян на курорты Турции. Флот авиакомпании частично состоит из бывших самолетов российской Nordwind Airlines (входит в холдинг Pegas Touristik). В парке перевозчика восемь Airbus и Boeing, среди которых три Boеing 737 MAX.

Полеты в Россию в последнее время совершали два из них. Оба принадлежат американскому лизингодателю Air Lease Corporation. В частности, самолеты совершали по 10–12 разворотных рейсов в неделю в Уфу, Самару, Новосибирск, Оренбург, Калининград и Нижний Новгород. С 1 июня они переведены на рейсы в Германию и Швейцарию.

«Возникает тревожный вопрос: насколько далеко будут готовы зайти американцы далее? Southwind не столь критичен для рынка, гораздо больше пассажиров перевозят другие турецкие и российские авиакомпании», — говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

Главная проблема заключается не в Southwind, а в том, что США продолжают оказывать давление на Россию и третьи страны, с которыми Москва взаимодействует, отмечает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. По его словам, так же надавить на Turkish Airlines у США вряд ли получится, но под удар могут попасть другие перевозчики, для которых важен российский рынок.

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