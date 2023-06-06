Яну Пинчук, которую экстрадировали из РФ, приговорили к 12 годам колонии
- 6.06.2023, 10:41
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Дело политзаключенной рассматривали два месяца в закрытом режиме.
Суд над политзаключенной Яной Пинчук начался 10 апреля в Мингорсуде. Девушку в августе 2022-го этапировали из России в Беларусь, несмотря на запрет экстрадиции Комитета по правам человека ООН, сообщают правозащитники.
Ее обвиняли по пяти статьям Уголовного кодекса, в том числе — в «создании или руководстве террористической организацией». Дело рассматривали два месяца в закрытом режиме.
Согласно материалам следствия, «Пинчук более года занималась дискредитацией официальной власти в интернете и призывала к участию в массовых акциях протеста». Также сообщается, что она проходила по трем эпизодам, включая «причинение вреда национальной безопасности и руководство незаконным формированием».
Судья Татьяна Фальковская 6 июня назначила политзаключенной 12 лет заключения в условиях общего режима.