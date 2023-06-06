Ким: Кинбурская коса может стать островом 1 6.06.2023, 10:41

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Но пока такой сценарий является теоретическим.

Последствия подрыва Каховской ГЭС россиянами могут затронуть не только Херсонскую, но и Николаевскую область Украины.

О текущей ситуации и возможных рисках рассказал утром 6 июня председатель ОВА Виталий Ким.

Чиновник успокоил николаевцев: подтопления Кинбурской косы, по предварительным данным ГСЧС, не ожидается. Однако гипотетически может подтопить дорогу к нему. Полуостров временно превратится в остров.

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