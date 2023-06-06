«Купил первый фуд-трак за $5 тысяч и через два месяца отбил его» 6.06.2023, 10:51

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История о том, как можно зарабатывать на уличной еде.

Минчанин Дмитрий Белихин всю сознательную жизнь посвятил общепиту. Он работал шеф-поваром, открывал кафе, однако в какой-то момент сменил ракурс интересов и 5 лет назад, купив фуд-трак, решил попробовать себя в уличной еде — в «Песочнице». Понравилось так, что работает до сих пор и уходить из этого дела не собирается. В интервью Onlíner Дмитрий рассказал, как заходил в бизнес, с какими ошибками сталкиваются новички и какой стритфуд больше всего любят посетители.

«„Мото-кафе“ просуществовало недолго, но среди байкеров прозвучало громко»

История нашего героя на первый взгляд может показаться выверенной и логичной. Для начала окончил колледж кулинарии, скилы повара оттачивал в популярном кафе Gurman на Коммунистической, а затем, уже в качестве соучредителя, запустил несколько отдельных проектов.

— Знаете, мне иногда говорят: «Вы уже немало поработали в фуд-траке, вам пора в стационарное заведение». Так вот, стационар в моей жизни был, и это уже пройденный этап, — улыбается Дмитрий, внешне напоминающий моделей с картинок в барбершопах. — Все началось с небольшого придорожного кафе при въезде в Минск. С ним было много вопросов. И формат казался не таким, и место — у заправки — было выбрано сомнительное, но в итоге, на мой взгляд, проект оказался успешным, и через 5 лет все обернулось тем, что вместе с компаньоном открыли около шинного центра в Чижовке «Мото-кафе» — первое подобное заведение в городе.

Изначально мы хотели сделать на этом месте бистро, так как на МКАД не было достойного общепита, однако я в тот момент увлекся мотоциклами. Впоследствии начал путешествовать, бывал в Турции, участвовал в слетах байкеров, а тогда решил внедрить эту тематику в наше заведение.

Для байкеров здесь ввели скидочную систему, и любой зашедший в кафе со шлемом по сниженной цене мог заказать себе пиццу. В итоге место стало весьма востребованным среди мотоциклистов и рядом с заведением даже устраивали мотоджимхану — скоростное маневрирование между конусами на открытой площадке. Однако, как это нередко случается, сказался кризис, начались проблемы, партнеры разошлись во взглядах на развитие заведения, и Дмитрий Белихин вышел из бизнеса.

— Через 1,5 года «Мото-кафе» закрылось. Тем не менее в мотокомьюнити оно прозвучало громко, хоть и проработало не так долго. Это был хороший объект с классной задумкой, но мы не выдержали, — итожит собеседник.

«Мне сразу понравилась концепция площадки»

Долго без дела Дмитрий не сидел. В планах был запуск бистро в бизнес-центре, однако все карты спутал старый товарищ ар Gurman, предложивший в «Песочнице» приобрести уже готовый фуд-трак.

На тот момент стритфуд еще только начинал развиваться. Да, в Минске уже проходили заметные городские пикники от Vulitsa Ezha, стартовала «Песочница», однако для общепита это был по большому счету новый и для кого-то рисковый бизнес. Несмотря на это, Белихин решил попробовать. Тем более затраты оказались для него не столь значительными: он купил готовый фуд-трак за $5 тысяч и через пару месяцев отбил его.

— Меня привлек формат площадки. Ты приходишь, отдыхаешь, слушаешь музыку, посещаешь какие-то другие мероприятия, но за билет не платишь и за эти деньги можешь купить недорогую и вкусную еду. Кроме того, здесь был организован хороший маркетинг, был трафик, и площадка показалась мне ликвидной, — рационально объясняет свой приход в стритфуд Дмитрий. — Я быстро решил все организационные вопросы и в конце первого сезона уже начал работать. Готовил тогда сэндвичи и хот-доги. Это был классный продукт. Он нравился как мне, так и посетителям.

Какой стритфуд предпочитают минчане?

— Публика разная, она готова к экспериментам. Но многие идут традиционно за бургерами и хот-догами. Продукт, конечно же, должен выглядеть сочно и ярко. Уже есть запрос на вегетарианские блюда, но он небольшой, и готовить их, на мой взгляд, нерентабельно. Все-таки предпочитают поесть вкусно и просто.

За 5 лет Дмитрий работал под совершенно разными брендами. Начинал со Street Food City, но название ему показалось громоздким, и он от него отказался. Несколько лет назад в «Песочнице» установили контейнеры, и один из них предложили занять Белихину. Он согласился. С тех пор Дмитрий работает под своей фамилией на вывеске Belihin.by, решив персонализировать точку, и готовит драники.

— У контейнера есть ряд преимуществ: больше пространства и места для хранения продуктов. Из минусов — людей больше привлекает машина. Но, по моим наблюдениям, фуд-корт работает следующим образом: с начала сезона люди пробуют разную еду, а затем начинают покупать то, что понравилось, независимо от расположения. Кроме того, мне хотелось заякориться. Все-таки в качестве арендатора контейнера тебя рассматривают как более стабильного участника площадки.

А почему я перешел на драники? Я перепробовал много концепций на своих точках и понял: зачем лезть туда, где густо, если могу продавать блюдо, которого реально не хватает на площадке.

Тем более драник — это реально хороший продукт, он в «Песочнице» нигде не представлен, и с ним можно экспериментировать. К нему можно добавлять и рыбу, и свинину, и говядину, и ребро, и шашлык..

— Ясно, а как сложилась судьба ваших фуд-траков?

— Один здесь же сдаю в аренду (в нем сейчас готовят блины), второй пока стоит без дела, ну и, кроме того, у меня есть прицеп, с которым по выходным обслуживаю выездные мероприятия. Вот, к примеру, недавно ездил на дрифт в «Раубичи». С точки зрения экономики это неплохие показатели, можно хорошо заработать. Но есть нюансы. Ты часто не знаешь, что там за программа, сколько ожидается посетителей и, соответственно, какой нужен запас продуктов. Но одна из главных проблем — делегирование полномочий. Не у всех ребят из моей команды получается работать в выходные, и чаще всего еду я. И зачастую публику привлекает, когда работаю я сам, поскольку людям нравится, что им готовит сам шеф.

За пять лет у Белихина ни разу не возникало желания закрыть точку и уйти. Определенные сомнения появились лишь в пандемию, однако люди, наоборот, стали чаще бывать не в помещениях, а на открытом воздухе, и посещаемость площадки была весьма хорошей.

При этом, по разным основаниям, рядом с Белихиным время от времени закрывались стритфуд-точки.

— Причины разные, но, на мой взгляд, основная — отсутствие опыта. Все-таки невозможно сварить трубу, если ты не сварщик. Одного сварочного аппарата будет мало, — размышляет шеф. — Вход в бизнес действительно недорогой, но если ты новичок и почти ничего не понимаешь в общепите и торговле, то будет очень сложно. К примеру, на площадку приходили ребята, которые даже не просчитали, что их оборудование не сможет выпекать тот объем продукции, который им нужно продать. Я спрашиваю: «Так а как вы просчитывали?» В ответ услышал: «А никак». Так что, заходя на фуд-корт, нужно все анализировать и прикидывать, учитывая ту же аренду, которую приходится платить. Да, ошибешься в любом случае, но лучше это сделать в плюс, чем в минус.

О жалобах и атмосфере

Наш герой вспомнил один яркий эпизод. Продавец забыл в сет навынос добавить лосось, и девушка заметила отсутствие рыбы уже дома.

— Честно говоря, я не припомню негатива. Публика сюда приходит уже в хорошем настроении — чтобы его испортить, нужно, конечно, хорошенько постараться. Люди ведут себя снисходительно даже тогда, когда приходится долго простоять в очередях. Так что жалобы — это действительно редкий случай.

«Идея ездить с фуд-траком по фестивалям и отдыхать — это бред и утопия»

Стритфуд может принести неплохие деньги, и мы не раз слышали о владельцах фуд-траков, улетавших после закрытия сезона на зимовку в теплые края. Белихин таких людей знает, но подчеркивает, что для такого отдыха нужно хорошенько потрудиться.

— Тот, кто идет в стритфуд, должен понимать, что свободного времени будет мало. Я достаточно трудолюбивый, и так получается, что отдыхаю, когда все мои друзья заняты, и в этом специфика моей работы. Как к этому относятся близкие? А они тоже в теме. Супруга, скажем так, подвозит снаряды, когда заканчиваются продукты. Сыну уже 18, и я его тоже задействую в процессе…

Если хочешь заработать в стритфуде, нужно много работать. Отдыха будет мало.

Я часто слышу, мол, куплю фуд-трак, буду ездить по фестивалям и параллельно отдыхать. Но это утопия, бред. Так не получится. Не надо рассматривать это дело как какое-то веселье. Да, от него можно кайфовать, но это больше удовольствие от реализации своих собственных идей.

В последние годы за счет «Лидбир Двора» и «Лучшей улицы» и концентрация открытых фуд-кортов в Минске значительно возросла. И по примеру многих коллег Дмитрий наверняка смог бы открыть еще одну точку с драниками, но на это у него свой взгляд.

— Мне нравится площадка, где я работаю, и за время, которое провел здесь, я ее хорошо понял. Другие стритфуд-локации тоже интересны, возможно, там есть свои преимущества, но я выбрал стратегию не распыляться, а сосредоточиться на конкретном объекте, с которого смогу получать максимум. При этом не исключаю, что в будущем попробую себя в каком-нибудь стационарном заведении, если, конечно, будет любопытный проект.

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