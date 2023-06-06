Российская пропаганда запуталась в своем вранье о Каховской ГЭС 10 6.06.2023, 11:13

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Феерия абсурда.

Российская пропаганда окончательно запуталась в собственном вранье о подрыве Каховской ГЭС. На эту феерию абсурда обратил внимание херсонский журналист Константин Рыженко, пишет unian.net.

«В два часа ночи, россияне подрывают Каховскую ГЭС, но не видят насколько сильно. Не очень видно, а светить и прилететь может», – пишет он.

На первом этапе россияне полагают, что им удалось аккуратно взорвать небольшую часть дамбы, чтобы подтопить украинских военных на островах в дельте Днепра. В 6 утра гауляйтер Новой Каховки Леонтьев в комментарии российским СМИ даже отрицал сам факт подрыва дамбы.

В 6:51 оккупанты в Новой Каховке поняли, что дамбе пришел конец и, что «они влипли». Гауляйтер города резко меняет риторику и теперь уверяет, что дамбу уничтожили ВСУ в ходе обстрела.

Однако российские пропагандисты на тот момент еще не понимали масштаб случившегося и продолжали работать по методичкам. Пока одни рассказывали, что мощная дамба была уничтожена артиллерийским огнем ВСУ, другие наоборот радовались, что подрыв каховской дамбы привел к подтоплению позиций ВСУ на островах.

Однако пару часов спустя к россиянам наконец пришло осознание масштабов того, что они устроили – катастрофу, сравнимую с Чернобылем.

«И они начинают включать заднюю. Они мгновенно переобуваются и начинают винить украинскую сторону в провокациях. Но даже в своих отмазках рашисты все равно налажали. То дамбу взорвали, то обстреляли из РЗСО Ольха», – пишет журналист.

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