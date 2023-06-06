Как выглядят и сколько стоят дома в одном из самых респектабельных дачных поселков под Минском 1 6.06.2023, 11:20

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Садовое товарищество возле Вячи появилось чуть больше 10 лет назад.

Это садовое товарищество, расположенное рядом с водохранилищем Вяча, считается одним из самых крутых в окрестностях Минска. Закрытая территория, большие участки, приличные соседи, хорошие дороги, а в придачу к этому еще и живописная местность с пляжами и лесом. Журналисты realt.by заехали в респектабельный «Водолей-2010». Посмотрели, как тут все устроено, а заодно и узнали, почем здесь продают дома.

Дачный поселок на пахотных землях возле Вячи появился чуть больше 10 лет назад. Одним из инициаторов его возведения было Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС). Новоиспеченные дачники взялись за дело с энтузиазмом и уже скоро молодое СТ стало одним самых благоустроенных в стране. Тут быстро провели газ, проложили водопровод, поставили шлагбаум, забор и видеонаблюдение.

От Долгиновского тракта до «Водолея-2010» − 13 километров и 11 минут на автомобиле. Извилистая трасса P-58 ведет на Вилейку и Мядель, но нам туда не надо. Отличный водоем Вяча с песчаными пляжами ничем не хуже. Мы сворачиваем с дороги направо, проезжаем по мосту с рыбаками и упираемся в шлагбаум садового товарищества.

Начинаем нашу прогулку по центральной улице. Рядом с входом — доска объявлений и вероятно домик правления. Всего в СТ около 280 участков. Часть наделов уже полностью освоена, на многих − стройка еще в самом разгаре.

Сразу отмечаем хорошую ширину проездов. Асфальт в центре − абсолютно новый. Правда, не хватает тротуаров. Наверняка, вечерами дачники выходят на променад по поселку, однако вынуждены уступать дорогу автомобилям.

Справедливости ради отметим, что возле некоторых домов благоустройство все же сделано. Есть ли в планах товарищества пешеходные дорожки по всему поселку — неизвестно.

Сворачиваем с главной дороги на местные улочки и понимаем, что слухи об отличных дорогах несколько преувеличены. Капитально заасфальтирована пока что только главная улица, остальные проезды, как и во многих товариществах, подсыпаны асфальтной крошкой. Так как повсеместно идут стройки, укладывать хороший асфальт, скорее всего, посчитали нецелесообразным.

Впрочем, помимо асфальта, за время существования поселка было сделано немало. Вокруг товарищества установлен забор, в поселок проведен газ, есть даже центральный водопровод.

Мы идем дальше и рассматриваем коттеджи. Конечно, дачных домиков тут нет от слова совсем. В основном перед нами предстают добротные круглогодичные дома из блоков. Даже популярных в последние годы каркасников в «Водолее» не так уже много. Редкий гость в этих краях и коттедж из бруса.

Во время прогулки натыкаемся на небольшую детскую площадку. Она — достаточно скромная, но здорово, что в СТ предусмотрено и общественное пространство.

Так как товарищество «Водолей-2010» достаточно молодое, целостной картинки тут пока еще нет. В то время ка один сосед уже подготовился к дачному сезону (высадил газон и собрал бассейн), другой только начал монтировать крышу, вставлять окна и двери.

К слову, прогулка в солнечный день по поселку — такое себе развлечение. Особой зелени (деревьев, кустов) тут пока нет, а каждый проезжающий мимо дачник или строитель устраивает за собой маленькую песчаную бурю.

Впрочем, если ваша фазенда уже готова к проживанию, то зеленый газон, высокий забор и никаких проблем. Что же до прогулок по окрестностям, то до окончания большинства строек придется потерпеть еще год-другой.

«Мядельское — это одно из самых популярных и дорогостоящих направлений, а „Водолей-2010“ − одно из самых респектабельных садовых товариществ. От Минска поселок очень близко, сюда ведет хорошая дорога, да и совсем рядом Вяча, где летом можно купаться. Кстати, говорят, что у товарищества есть планы оборудовать рядом с поселком собственный пляж. Так как в СТ есть все удобства, включая газ, часть жителей живет тут круглогодично. Вообще, это очень привлекательный коттеджный поселок, и многие смотрят тут объекты. Другое дело, что и ценник в этих местах соответствующий», − рассказали нам про СТ риэлтеры.

А вот какой-либо инфраструктуры в поселке пока нет. В километре от дач на повороте с трассы на Вячу работает сезонный местный рынок. Там можно купить овощи-фрукты, сало, копчености. Тут же рядом находится небольшой строительный павильон, а через дорогу — заправка «Белоруснефть», где можно перекусить. Ближайший продуктовый магазин располагается в деревне Комсомолец: до него можно дойти пешком или доехать на велике. Также магазин есть в деревне Вишневка (это в 3 километрах от садового товарищества). В той же Вишневке, есть детский сад, почта, амбулатория и аптека.

Зато прямо рядом с дачами располагается хвойный лес с пешими тропами, родник «Комсомолец» и само озеро Вяча с оборудованными пляжами.

Что тут продается?

Сейчас в «Водолее-2010» продается 7 домов.

Самый недорогой − новый дачный домик из бруса площадью 90 «квадратов». Дача стоит на участке в 7,5 соток, но есть возможность приобретения и соседнего участка. Стоимость — 40 тысяч долларов.

Также в продаже есть несколько строений без отделки за 120−200 тысяч долларов.

Если интересует полностью готовый дом для круглогодичного проживания, то есть двухэтажный блочный коттедж в 134 «квадрата» с парковкой и отдельно стоящей баней. В доме − все коммуникации, 3 спальни, просторная кухня-гостиная, 2 санузла, 2 гардероба, кладовая.

Стоимость — 190 тысяч долларов.

Следующий блочный дом с ремонтом имеет площадью в 182 «квадрата» и состоит из 3-х спален и просторной гостиной с кухней. Дополнительно можно обустроить и мансардный этаж. Отапливается дом газом, водоснабжение − центральное. Участок в 10 соток засеян газоном. Стоимость — 249 тысяч долларов.

Самый вместительный вариант — просторный коттедж площадью почти 300 квадратных метров со всей отделкой. Двухэтажный дом с террасой и гаражом полностью готов к проживанию, в нем подключены все инженерные коммуникации − газовый котел, два санузла, подогрев пола, подключена оптоволоконная система связи.

Сам дом расположен на возвышенности, откуда открывается живописный вид на водохранилище. На придомовой территории есть декоративные насаждения и натуральный газон. Участок огорожен по периметру, установлены автоматические ворота, подключена система видеонаблюдения.

Стоимость — 248 тысяч долларов.

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