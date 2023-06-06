В Беларуси ввели налог на профессиональный доход гадалок и экстрасенсов 12 6.06.2023, 11:31

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Лукашисты ищут способы заткнуть дыры в бюджете.

В Беларуси ввели налог на профессиональный доход гадалок и экстрасенсов. Лукашисты хотят, чтобы занимающиеся этой деятельностью граждане финансировали бюджет, пишет телеграм-канал «БГМ».

Правда, «министерство по налогам и сборам» сообщает, что «условия осуществления деятельности гипнотизеров, экстрасенсов, гадалок, спиритов, астрологов, колдунов, прорицателей, иных аналогичных лиц имеют законодательные ограничения в части рекламы». Так что объявления на столбах и заборах никто не отменял.

А предсказателей правильных результатов «выборов» наверняка ожидают налоговые льготы?

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