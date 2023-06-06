«Случаются приступы, теряет сознание»: у журналистки Ксении Луцкиной осложнения 5 6.06.2023, 11:50

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Ксения Луцкина

Сейчас политзаключенная находится в Гомельской колонии № 4.

Отец осужденной журналистки Ксении Луцкиной рассказал «Народной Воле» о последних новостях от дочери.

Ксению Луцкину, которая в 2020 году работала в Белтелерадиокомпании, обвинили в «сговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем». 28 сентября прошлого года Минский городской суд приговорил ее к 8 годам лишения свободы.

Сейчас Ксения находится в Гомельской колонии № 4. В начале года она заболела двусторонней пневмонией и боролась с болезнью почти весь февраль. Также У Ксении диагностирована онкология, и она стоит в очереди на МРТ.

— Не было пока никакого обследования, — говорит отец журналистки Олег Луцкин. — Хотя дочь по-прежнему чувствует себя очень плохо.

Пару дней назад она мне звонила, и я специально уточнил, возили ее на МРТ или нет. К сожалению, не возили. Стоит в очереди на обследование — вот и все, что известно. Но все необходимые лекарства передаем, Ксении разрешили медицинскую передачу.

— Насколько известно, по состоянию здоровья Ксению освободили от работы в промзоне…

— Говорит, что вяжет в колонии мочалки. Естественно, когда здоровье позволяет. Периодически у нее случаются приступы, тогда теряет сознание. Но свой план все равно выполняет.

— По телефону регулярно разговариваете?

— И по телефону, и по видеосвязи с сыном разговаривает. В апреле тоже было длительное свидание. Сейчас ждем новой встречи…

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