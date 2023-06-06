Экономист выиграл 14 раз в лотерею, создав модель для гарантированного успеха 1 6.06.2023, 12:03

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иллюстративное фото

Впоследствии он уединился в пляжном доме на тропических островах.

Выиграть в лотерею — дело, связанное с очень большими шансами. Например, вероятность сорвать джекпот EuroMillions с помощью одного билета составляет всего 1 до 139 838 160. Даже если кто-то решит увеличить свои шансы, приобретя дополнительный билет, шансы вырастут лишь незначительно — до 2 из 139 838 160, пишет IFLScience (перевод - «Фокус»).

Однако внимательно рассмотрев эти цифры, можно заметить интригующую возможность: приобретя большое количество комбинаций, шансы могут достичь точки, где они станут 139 838 160 на 139 838 160. А следовательно, то, что когда-то было математической головоломкой, превращается в логистический 139 838 160 билетов, если предположить, что кто-то еще не выиграл джекпот.

Мандель заметил, что некоторые лотереи предлагают джекпоты, которые втрое превышают совокупную стоимость приобретения всех возможных комбинаций. Теоретически, приобретение всех возможных комбинаций чисел могло бы принести прибыль от инвестиций при условии, что другие игроки не выиграли бы с теми же числами и не разделили бы призовой фонд. Мандель, несмотря на этические последствия, решил действовать именно так.

Хотя его действия не нарушали четких правил, они, безусловно, отклонялись от духа честной игры. Вызовы, которые ждали его впереди, были огромными. Манделу нужно было убедить достаточное количество инвесторов поддержать его схему, на что ушло несколько лет.

Впоследствии он столкнулся с трудной задачей разработки средств для приобретения всех возможных комбинаций в выбранной лотерее. Учитывая потенциально огромное количество возможных комбинаций, это требовало разработки алгоритмов для генерации и печати билетов — практика, которую в то время позволяли немногие лотереи.

Вооружившись запасом напечатанных билетов, следующим препятствием было ожидание довольно значительного джекпота. Как только наступил подходящий момент, команда Манделя начала массово скупать билеты в различных точках продаж. Однако, из-за большого количества билетов этот процесс не всегда проходил бесперебойно, о чем свидетельствует инцидент в Вирджинии.

Получив значительные прибыли от нескольких небольших лотерей в Австралии, Мандель обратил внимание на лотереи в Соединенных Штатах, где джекпоты значительно превышали расходы на приобретение каждой комбинации. Особый интерес вызвала зарождающаяся лотерея штата Вирджиния, которая ограничивала свои тиражи числами в диапазоне от 1 до 44. Как следствие, количество возможных комбинаций уменьшилось до 7 059 052, что значительно меньше, чем обычно 25 миллионов или более.

Когда джекпот подскочил до впечатляющих 15,5 миллиона долларов, Мандель организовал массовую скупку билетов своей командой. Конечно, он заранее тщательно организовал эту нетрадиционную транзакцию, чтобы обеспечить бесперебойный процесс, вместо того, чтобы неуклюже приехать на заправку с десятками тысяч билетов, надеясь, что их примут. К сожалению, некоторые участники отказались от договоренности, оставив определенные комбинации билетов невыкупленными.

В течение двух дней команда Манделя приобрела 6,4 миллиона из примерно 7 миллионов комбинаций, необходимых для гарантированной победы. Напряжение росло, но среди огромного количества проигрышных билетов они в конце концов нашли неуловимый выигрышный билет.

Выигрывал джекпоты с помощью математики – экономист, перехитривший лотереи

Хотя Мандель прошел проверку ФБР и ЦРУ, никаких доказательств противоправных действий не было обнаружено. В целом он победил в 14 различных лотереях, собрав миллионы фунтов стерлингов призовых для себя и своих инвесторов. Впоследствии он уединился в пляжном домике на идиллических тропических островах Вануату, наслаждаясь плодами своих выдающихся достижений.

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