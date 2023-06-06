Разведка боем? 1 Андрей Окунь

6.06.2023, 12:05

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Украина прощупывает российские позиции.

Украинское контрнаступление привлекло к себе столько внимания, вобрало в себя столько энергии, что теперь кажется словно оно везде: выглядывает из каждой новости и таится за каждым выстрелом, сделанным вдоль нулевого рубежа. Ни дня не проходит без того, чтобы оно не упоминалось даже российскими официальными лицами.

Однако то, что происходит сейчас больше похоже на разведку боем, пусть и большего масштаба. Я такие выводы делаю в том числе из сообщений российских военкоров, которые еще ни разу не писали о каких-то массовых скоплениях украинской техники и личного состава. Везде атаки ведутся небольшими подразделениями, что указывает, скорее, на прощупывание позиций, чем на попытку их слома.

Но даже если интенсивность боев вдруг снова снизится, а не начнет нарастать, и все вернется к тем муторным затяжным боям, которые мы наблюдали последние полгода, это все равно не будет означать, что Украина провалилась. Эту войну она уже стратегически выиграла хотя бы потому, что заручилась международной поддержкой, пока Россия делает вид, что всех умнее и справится с трудностями в одиночку.

Сейчас важно понимать одно: таких громких контрнаступлений со стороны Украины будет еще несколько, так что не стоит поддаваться эмоциям и возлагать все надежды на то, которое пройдет этим летом. Война, к сожалению, не закончится разом и стремительно.

При этом я уверен, что эта освободительная война Украины не затянется еще лет на пять. То подобие государства, которое выстроил Путин, просто не имеет настолько большой запас прочности, и последние новости тому яркое доказательство. Просто не падайте духом и помните, что в наше время политические процессы значительно ускорились, а колесо Сансары вращается заметно охотнее.

Андрей Окунь, kasparov.ru

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