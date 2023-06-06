Засуха в Беларуси может серьезно повредить сельскому хозяйству 5 6.06.2023, 12:05

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В конце весны погода в стране ставила рекорды.

Как отмечают специалисты, засушливая погода, установившаяся с конца весны в нашей стране, может серьезно повредить отечественному сельскому хозяйству – проблемы могут возникнуть как с кормовой базой для животноводства, так и с урожаем зерновых.

Как рассказала в эфире телеканала «Беларусь 1» директор расположенного в Стародорожском районе сельхозпредприятия «Синегово-агро» Алла Мецко, из-за резких перепадов температуры и засухи в хозяйстве была уничтожена значительная часть многолетних трав, которые выращивали на корм скоту – план по их сбору удалось выполнить только на 30%.

Отмечают возможную угрозу от отсутствия дождей и в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия. По словам начальник главного управления растениеводства Минсельхозпрода Николая Лешика, наблюдающаяся в нашей стране засуха может особенно сказаться на урожае озимого ячменя, так как для этой культуры уже началось формирование колосьев.

Как отмечают синоптики, в конце весны погода в Беларуси ставила рекорды. Начальник отдела агрометеорологии Белгидрометцентра Олег Клинцевич сообщил, что прошедший май в нашей стране стал самым засушливым с 1945 года – общее количество осадков достигло лишь 12 мм, что составляет лишь около 20% от нормы.

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