«Газпром» получил больше триллиона рублей убытка после отключения газа Европе 7 6.06.2023, 12:18

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Попытка заморозить Европу дорого обошлась РФ.

Попытка заморозить Европу, чтобы склонить Запад к уступкам по Украине, дорого обошлась «Газпрому». По итогам 2022 года позиционирующая себя как «национальное достояние» российская компания была вынуждена потратить почти половину запасов наличных на счетах, чтобы компенсировать убытки от прекращения поставок европейским клиентам и заплатить повышенные налоги в бюджет, пишет Finanz.

Встретив войну с «денежной подушкой» размером 2 трлн рублей, к концу 2022 года «Газпром» имел уже лишь 1,1 трлн рублей в виде денежных средств и их эквивалентов, следует из его отчетности по МСФО.

Хотя выручка «Газпрома» даже выросла - на 14%, до 11,7 трлн рублей, чистая прибыль, относящаяся к акционерам, сократилась на 41%, а операционная прибыль - на 20%.

Во 2-м полугодии, когда от российского газа были последовательно отключены почти все европейские страны, «Газпром» и вовсе получил чистый убыток в размере 1,3 трлн рублей, следует из отчета. Его причина - в повышении налогов, указывает аналитик «Финама» Сергей Кауфман: столкнувшись с недобором сырьевой ренты и необходимостью финансировать войну с Украиной, власти обязали «Газпром» выплатить 1,25 трлн рублей дополнительного НПДИ. Но денежного потока, чтобы профинансировать спасение бюджета, у «Газпрома» не оказалось.

«В ближайшие годы компания может столкнуться с серьезной угрозой своей финансовой стабильности», - предупреждает старший аналитик «Альфа-банка» Никита Блохин.

Потеряв европейский рынок, куда до войны уходило 80% газового экспорта, «Газпром» остался без альтернатив: Китай, согласно плану эскплуатации газопровода «Сила Сибири», купит в этом году лишь 22 млрд кубометров - в 7 раз меньше, чем до войны импортировал Евросоюз.

Попытка договориться о строительстве трубы «Сила Сибири-2» и увеличении поставок в 6 раз закончилась фиаско: Си Цзиньпин отказался подписывать новый газовый контракт во время визита в Москву, а спустя месяц дал добро на новый газопровод из Туркмении вместо российского.

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