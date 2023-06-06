Лукашенко лишил себя выбора 2 Игорь Гулык

6.06.2023, 12:35

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фото: getty images

Он сможет полностью насладиться компанией кремлевского преступника на скамье подсудимых в Гааге.

Счастливый «владелец» ядерного оружия Лукашенко впал в блуд «еслибылогии».

На днях на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ он цинично заявил, что «украинский вопрос» следовало решить давно. «Единственная, наверное, наша ошибка, что мы не решили этот вопрос в 2014-2015 годах, когда не было ни армии у Украины, ни готовности... Все хотели мирно как-то урегулировать. А они в это время создавали боеспособные вооруженные силы».

По мнению Лукашенко, Запад устроил в Украине «коричневый переворот», а Россия и ее сателлит – Беларусь – «не начинали войну», потому что она шла уже много лет…

Можно было бы и не обращать внимание на бред московской марионетки, однако то, что Лука начал тупо копировать риторику кремлевских идеологов «русского мира», в частности тезис о «решении украинского вопроса», свидетельствует, что рашизм стал господствующей идеологией официального Минска. Несмотря на то, что РБ выступала союзником Путина с начала полномасштабного вторжения в Украину, все же Лукашенко до сих пор был осторожен в высказываниях и пропагандистских жестах. Весь его пыл предназначался в основном «ненавистному Западу».

Теперь все по-другому. Какой-никакой, но руководитель страны, которая, среди прочих, была территорией для «окончательного решения еврейского вопроса» во времена Второй мировой войны, прибегает к нацистским формулировкам относительно соседнего народа. Фактически соглашается с планами Москвы, озвученными не раз и не дважды, уничтожить украинцев как нацию.

Эти планы, взращенные Путиным и его «идеологами», характерны не только обнародованными украинской разведкой «черными списками» наших граждан, которые подлежали бы немедленной ликвидации после российской оккупации Украины. Они наглядно воплощены в кровавых преступлениях захватчиков, массовых расстрелах в Буче, Ирпене, Мариуполе, Херсоне и других городах и селах, которым пришлось пережить рашистское нашествие. Эти планы – в массовых депортациях украинских граждан, в частности, детей, которые Международный уголовный суд по достоинству оценил как геноцид, выдав ордер на арест Путина по всему миру. Не сомневаюсь, что где-то в кремлевских сейфах ждут своих расследователей и прокуроров более подробные алгоритмы уничтожения украинцев, создание «жизненного пространства» для орды, с логистикой массовых переселений, подсчетом патронов для расстрелов, дислокациями трудовых лагерей для украинских рабов.

Если кто-нибудь захочет убедиться в стратегиях и планах российских нацистов относительно «окончательного решения украинского вопроса», то стоит посмотреть фильм «Ванзейская конференция», и все станет на свои места. Речь идет о совещании, инициированном руководителем Главного управления имперской безопасности (RSHA) обергруппенфюрером Рейнгардом Гейдрихом, на котором нацистские чиновники обсуждали то, что позже в мире назовут Холокостом.

А то, что рашизм как проявление социопатической идеологии скроен по лекалам немецкого нацизма, блестяще аргументировал в недавней публикации на «Збруче» доктор юридических наук Александр Костенко. «Метод рашизма, — пишет он, — это подмена или маскировка действительности видимостью через «переименование вещей», приписывание словам другого значения: черное переименовывается в «белое», фашизм - в «антифашизм», защита от экспансии и агрессивности российского империализма - в «русофобию», ксенофобия – в «русский мир», движение назад – на движение «вперед», война – в «невойну», последствия – в «причины», защита от агрессии – в «агрессию» и т.п.».

В этом контексте очень точными выглядят слова госсекретаря США Энтони Блинкена, что «мир», который предлагает Путин и его агенты или «полезные идиоты», является «потемкинским миром». Поскольку на самом деле будет означать войну. Войну не только до «окончательного решения украинского вопроса», но и войну против всего демократического мира, войну на уничтожение, разрушение и упадок цивилизации.

А Лукашенко… Этот невежда, которого судьба выбросила на вершину белорусских властей, сам лишил себя выбора. После победы Украины он сможет полностью насладиться компанией кремлевского преступника на скамье подсудимых в Гааге.

Игорь Гулык, «Эспрессо»

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