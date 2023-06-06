Глава МИД Украины: Подрыв Каховской ГЭС — крупнейшая техногенная катастрофа в Европе за последние десятилетия

Глава МИД Украины: Подрыв Каховской ГЭС — крупнейшая техногенная катастрофа в Европе за последние десятилетия1
- 6.06.2023, 12:50
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Кулеба заявил, что это ужасное военное преступление.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал подрыв россиянами Каховской ГЭС крупнейшей техногенной катастрофой в Европе за последние десятилетия.
«Россия разрушила Каховскую плотину, вызвав, вероятно, крупнейшую техногенную катастрофу в Европе за последние десятилетия и поставив под угрозу жизни тысяч гражданских лиц», — говорится в его сообщении в Twitter.
Министр заявил, что это ужасное военное преступление.
«Единственный способ остановить Россию, крупнейшего террориста XXI века, — это выгнать ее из Украины», — написал Кулеба.