Глава МИД Украины: Подрыв Каховской ГЭС — крупнейшая техногенная катастрофа в Европе за последние десятилетия 1 6.06.2023, 12:50

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Дмитрий Кулеба

Кулеба заявил, что это ужасное военное преступление.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал подрыв россиянами Каховской ГЭС крупнейшей техногенной катастрофой в Европе за последние десятилетия.

«Россия разрушила Каховскую плотину, вызвав, вероятно, крупнейшую техногенную катастрофу в Европе за последние десятилетия и поставив под угрозу жизни тысяч гражданских лиц», — говорится в его сообщении в Twitter.

Министр заявил, что это ужасное военное преступление.

«Единственный способ остановить Россию, крупнейшего террориста XXI века, — это выгнать ее из Украины», — написал Кулеба.

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