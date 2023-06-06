Белорусская врач объяснила, успеет ли организм отдохнуть за две недели отпуска 6.06.2023, 12:59

Стоит ли брать отпуск частями?

Стоит ли брать отпуск частями (по 2 недели) или же организм не успеет набраться сил и восстановиться за пару недель? С таким вопросом житель Новогрудка обратился к «АиФ».

«По общей практике две недели – недостаточно большой промежуток времени, чтобы организм успел полностью восстановиться и отдохнуть. Рекомендуется месяц, - считает врач-психиатр Ольга Разумова.

- Если профессия связана с активной умственной деятельностью, например, врачи, педагоги, то разделять отпуск на части тем более не следует, иначе не успевший отдохнуть за пару недель организм после выхода на работу будет еще сильнее утомляться.

Это опасно появлением синдрома повышенной утомляемости, эмоциональным выгоранием и невротическими расстройствами. Кстати, отсутствие отдыха – одна из причин возникновения депрессии. Ее появление возможно и тогда, когда человек взял отпуск, но не смог полностью отключиться от работы, загружает себя бытовыми делами, ремонтом или стройкой и т. д.».

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