Всех задержанных медиков в Новополоцке уволили по статье за «прогулы» 18 6.06.2023, 13:14

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«Власти» испугались утечки информации о Викторе Бабарико.

17 мая произошло массовое задержание медиков в Центральной городской больнице Новополоцка. Многим из них дали от 10 до 15 суток. Некоторым выписали штрафы.

Потом их уволили за прогулы, сообщает телеграм-канал «Белые халаты».

Напомним, хирурга Михаила Пачковского и уролога Павла Стальмакова арестовали на 15 суток, заведующую отделением гинекологии Ирину Васильеву и фельдшера скорой помощи Наталью Первененок — на 10 суток, а специалиста УЗИ Аллу Стальмакову — оштрафовали на 100 базовых (3 700 рублей).

Задержания медработников произошли после утечки информации об экс-претенденте на пост президента, политзаключенном Викторе Бабарико, который был доставлен из колонии в больницу.

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