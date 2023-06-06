закрыть
6 июня 2023, вторник, 14:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На минской Комаровке появились первые лисички

6
  • 6.06.2023, 13:25
  • 2,186
На минской Комаровке появились первые лисички

Продают и землянику.

Первые грибы начали подбираться к нам еще в апреле и вот наконец дошли до места, где их можно обменять на деньги, пишет «Онлайнер».

До грибного безумия пока далеко, первых лисичек набралось только полтора литра, на минскую Комаровку их привезли из Любанского района.

Стаканчик лисичек стоил 10 рублей, их размели буквально за два часа. За столько же продают и первую землянику.

Грибами остается пока любоваться на фото, зато есть васильки по 5 рублей и много клубники. Кажется, вот теперь начинается настоящее лето.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Такого еще не было в истории войн
Такого еще не было в истории войн Юрий Бутусов
Откат на миллион
Откат на миллион Артем Черников
Кафка, ты неудачник
Кафка, ты неудачник Ирина Халип
Белорусский плацдарм Путина
Белорусский плацдарм Путина Юрий Фельштинский