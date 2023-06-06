На минской Комаровке появились первые лисички 6 6.06.2023, 13:25

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Продают и землянику.

Первые грибы начали подбираться к нам еще в апреле и вот наконец дошли до места, где их можно обменять на деньги, пишет «Онлайнер».

До грибного безумия пока далеко, первых лисичек набралось только полтора литра, на минскую Комаровку их привезли из Любанского района.

Стаканчик лисичек стоил 10 рублей, их размели буквально за два часа. За столько же продают и первую землянику.

Грибами остается пока любоваться на фото, зато есть васильки по 5 рублей и много клубники. Кажется, вот теперь начинается настоящее лето.

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