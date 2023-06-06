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Руководителя хора БГУ задержали за отказ выступить на Донбассе

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  • 6.06.2023, 13:41
  • 11,758
Руководителя хора БГУ задержали за отказ выступить на Донбассе
Ольга Миненкова
Фото с личной страницы во «ВКонтакте»

Она послала приглашающих вслед за русским кораблем.

ГУБОПиК опубликовал видео с руководителем Народной студенческой хоровой капеллы Белорусского государственного университета Ольгой Миненковой. На нем она рассказывает, что отказала в выступлении на Донбассе, послав приглашающих вслед за русским кораблем, пишет zerkalo.io.

«Меня зовут Ольга Миненкова. Я руководитель Народной хоровой капеллы БГУ. В 2022 году ко мне обратились с просьбой выступить на Донбассе перед детьми. Я отказалась, отправив [приглашающих] отправиться вслед за русским кораблем», — рассказала женщина.

Ольга Миненкова — руководитель Народной студенческой хоровой капеллы Белорусского государственного университета, композитор, лауреат международных конкурсов композиторов, хоровой дирижер, магистр искусств, арт-директор Международного форума молодежных и студенческих хоров «Папараць-кветка БДУ».

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