Руководителя хора БГУ задержали за отказ выступить на Донбассе 8 6.06.2023, 13:41

11,758

Ольга Миненкова

Фото с личной страницы во «ВКонтакте»

Она послала приглашающих вслед за русским кораблем.

ГУБОПиК опубликовал видео с руководителем Народной студенческой хоровой капеллы Белорусского государственного университета Ольгой Миненковой. На нем она рассказывает, что отказала в выступлении на Донбассе, послав приглашающих вслед за русским кораблем, пишет zerkalo.io.

«Меня зовут Ольга Миненкова. Я руководитель Народной хоровой капеллы БГУ. В 2022 году ко мне обратились с просьбой выступить на Донбассе перед детьми. Я отказалась, отправив [приглашающих] отправиться вслед за русским кораблем», — рассказала женщина.

Ольга Миненкова — руководитель Народной студенческой хоровой капеллы Белорусского государственного университета, композитор, лауреат международных конкурсов композиторов, хоровой дирижер, магистр искусств, арт-директор Международного форума молодежных и студенческих хоров «Папараць-кветка БДУ».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».