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Разрушения Каховской ГЭС начали показывать на Google-картах

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  • 6.06.2023, 13:52
  • 6,034
Разрушения Каховской ГЭС начали показывать на Google-картах

На картах появились специальные знаки и важная информация.

После подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС на Google-картах начали отображаться предупреждение о разрушении плотины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Google-карты.

Так, на картах появились знаки «Разрушена плотина Каховской ГЭС». При нажатии на них показывается инструкция МВД Украины об эвакуации и данные Херсонской областной государственной администрации об эвакуационных горячих линиях.

Кроме того, там отображены страницы Херсонской ОВА и МВД с новостями об инциденте с подрывом дамбы.

Напомним, в ночь на 6 июня россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС. Теперь под угрозой затопления около 80 населенных пунктов. Власти уже проводят эвакуацию, в критической зоне на правом берегу Днепра оказались 16 тысяч человек. Сама Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Украина возбудила дело по статье экоцид из-за подрыва Каховской ГЭС.

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