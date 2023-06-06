Кривой Рог вводит ограничения по потреблению воды 1 6.06.2023, 13:50

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На 70% города вода подается от Каховского водохранилища.

Водоснабжение города Кривой Рог в Днепропетровской области Украины после подрыва российскими захватчиками плотины Каховской гидроэлектростанции будет обеспечено, однако потребление воды промышленными предприятиями города будет существенно снижено, а для населения - несколько ограничено. Как пишет korrespondent.net, об этом сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул в Telegram во вторник, 6 июня.

Он признал, что в связи с разрушением Каховской ГЭС ситуация в городе очень сложная, но контролируемая.

«В Кривом Роге на 30% города (это Центрально-Городской, частично - Металлургический, Долгинцевский и Саксаганский районы) вода подается от Карачунов - здесь рисков нет. На 70% города (остальные районы) вода подается от Каховского водохранилища через водохранилище Южное. Мы понимали риски отсутствия каховской воды еще год назад и уже реализовали обширный перечень технических мер по обеспечению жизни города в этих условиях», - написал Вилкул.

По его словам, уже состоялось экстренное совещание, проведена оценка ситуации и введен план, предусматривающий технические и организационные мероприятия.

«Главное - вода будет. Но сейчас наша задача - на 30% снизить потребление в тех районах, которые запитаны от Каховки. Максимально необходимо уменьшить потребление воды промышленностью… Для населения давление воды будет снижаться с 22.00 вечера до 05.00 утра. Вода будет доставать только до первых этажей домов плюс будут обеспечиваться проток и циркулирование. Полностью запрещен полив из шлангов», - сообщил Вилкул.

В селах Криворожской общины «по дуге от Ингульца через низ в Софиевку» подача воды будет только с 08.00 до 12.00.

«Если этих мер будет недостаточно - будут вводиться дополнительные ограничения, но мы сделаем все, чтобы вода в нашем городе была», - заверил глава городской военной администрации.

Напомним, в ночь на 6 июня россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС. Теперь под угрозой затопления около 80 населенных пунктов. Власти уже проводят эвакуацию, в критической зоне на правом берегу Днепра оказались 16 тысяч человек. Сама Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Украина возбудила дело по статье экоцид из-за подрыва Каховской ГЭС.

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