Австрия предлагает передать в Гаагу доказательства преступлений Лукашенко 18 6.06.2023, 14:02

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Александр Шаленберг

Диктатор причастен к вывозу украинских детей.

Глава МИД Австрии Александр Шаленберг предложил передать в Гаагу доказательства о преступлениях режима Александра Лукашенко.

Он встретился в Вене с Светланой Тихановской.

Она передала отчет Народного антикризисного управления о причастности режима Лукашенко к вывозу украинских детей с оккупированных территорий.

Шаленберг считает, что доказательства должен получить Международный уголовный суд для проведения расследования.

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