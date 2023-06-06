Австрия предлагает передать в Гаагу доказательства преступлений Лукашенко

Австрия предлагает передать в Гаагу доказательства преступлений Лукашенко18
- 6.06.2023, 14:02
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Диктатор причастен к вывозу украинских детей.
Глава МИД Австрии Александр Шаленберг предложил передать в Гаагу доказательства о преступлениях режима Александра Лукашенко.
Он встретился в Вене с Светланой Тихановской.
Она передала отчет Народного антикризисного управления о причастности режима Лукашенко к вывозу украинских детей с оккупированных территорий.
Шаленберг считает, что доказательства должен получить Международный уголовный суд для проведения расследования.