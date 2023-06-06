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Австрия предлагает передать в Гаагу доказательства преступлений Лукашенко

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  • 6.06.2023, 14:02
  • 5,888
Австрия предлагает передать в Гаагу доказательства преступлений Лукашенко
Александр Шаленберг

Диктатор причастен к вывозу украинских детей.

Глава МИД Австрии Александр Шаленберг предложил передать в Гаагу доказательства о преступлениях режима Александра Лукашенко.

Он встретился в Вене с Светланой Тихановской.

Она передала отчет Народного антикризисного управления о причастности режима Лукашенко к вывозу украинских детей с оккупированных территорий.

Шаленберг считает, что доказательства должен получить Международный уголовный суд для проведения расследования.

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