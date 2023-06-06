Белорусский блогер обманывал своих подписчиков, предлагая обогатиться на ставках 1 6.06.2023, 14:25

1,170

Но деньги тратил только на себя

Молодой блогер из Молодечно предлагал подписчикам быстрый, а главное, безопасный для них заработок на ставках. Схема была проста: подписчики переводили ему деньги, а он от своего имени делал ставку в букмекерской организации. На самом деле деньги он тратил на себя, сообщает Следственный комитет.

С середины марта 2019 года по февраль 2020 года 23-летний житель Молодечно рассказывал своим подписчикам в телеграм-каналах о красивой жизни, а также убеждал свою аудиторию, что сможет помочь им быстро и без особых вложений обогатиться. Молодой блогер предлагал быстрый, а главное, безопасный для них заработок на ставках. Схема была проста: подписчики переводили ему деньги, а он от своего имени делал ставку в букмекерской организации. Он обещал, что все гарантировано получат большой выигрыш через пару дней, но если же ставка не сыграет — вернет деньги в полном объеме. На самом деле блогер тратил деньги на дорогую одежду и аксессуары.

На его призывы откликнулись 13 человек, почти все они иностранцы. Он обманул их на 17 тысяч рублей.

«Уже через несколько дней мужчина убеждал „вкладчиков“ перевести дополнительную сумму для вывода „выигрыша“. Потерпевшие беспрекословно выполняли требования мужчины, так как рассчитывали обогатиться. Позже, когда деньги заканчивались, блогер переходил к следующей стадии — говорил о блокировке счетов налоговыми организациями», — рассказали в СК.

Там также отметили, что с потерпевшими молодой человек чаще всего общался голосовыми сообщениями — это больше располагало к доверию. Как только блогер стал требовать у подписчиков перевести огромные суммы, тогда люди стали обращаться в правоохранительные органы.

На допросе он пояснил, что при создании блога он хотел рассказывать подписчикам о красивой жизни, но когда люди стали спрашивать, как разбогатеть, у него возник план заработка на доверчивости людей.

В СК подчеркнули, что официально парень нигде не работал, жил вместе с родителями и за их счет.

Его действия квалифицировали по ч. 3 ст. 209 (мошенничество в крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде личного поручительства.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».