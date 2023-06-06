Недалеко от Минска продается шикарный коттедж с банным комплексом и пирсом 2 6.06.2023, 14:43

За дом на берегу водохранилища просят 750 тысяч долларов.

На берегу водохранилища «Чики» продается обустроенный коттедж из бревен ручной рубки. Внутри находится все необходимое для жизни: стоит хорошая мебель и техника. Выглядит интерьер стильно и дорого. Кроме дома на территории есть банный комплекс с бильярдной, гостевыми комнатами и джакузи на террасе. Но и это не все. Тут имеется и личный причал, пишет realt.by.

Загородный комплекс из коттеджа и бани находится в деревне Чики в Дзержинском районе на берегу водохранилища с таким же названием, что и деревня. Коттедж в два этажа построили в 2016 году из бревен ручной рубки. Фундамент — монолитный, кровля — металлочерепица. Общая площадь дома — 242,6 квадратного метра.

На первом этаже дома расположились гостиная, столовая и кухня. Каждая зона плавно переходит в другую. Здесь же есть топочная, гардеробная, санузел и одна жилая комната. В доме сделан хороший ремонт, напоминающий стиль прованс. Стоит мебель, в том числе антикварная, установлена бытовая техника. В отделке использовали дерево и керамику.

На втором мансардном этаже уместились две спальни. Одна из них с личной гардеробной и общий санузел. Комнаты также обустроены мебелью.

Топочная с погодозависимой автоматикой. Коттедж отапливается с помощью радиаторов, водяных теплых полов и конвекторов. Здесь есть свет, оптоволокно, газ, пробита скважина, а канализация — септик. В коттедже есть кондиционеры, ведется видеонаблюдение.

В комплекс входит и баня с гостевым домом в 150 «квадратов». Тут имеется баня по-черному, джакузи на террасе и купель. В свободное время можно поиграть с друзьями в бильярд или посидеть за накрытым столом.

На участке в 22 сотки стоит и беседка с зоной барбекю площадью 29 м².

Территория обустроена, растет газон, установлена система автополива, декоративное освещение. Продумана ливневая канализация. Так как участок находится на первой береговой линии, владельцы сделали собственный пирс.

Деревня Чики располагается за МКАД-2. Тут сделаны хорошие подъездные пути, вокруг лесные массивы, есть магазины, аптека, школа и детский сад.

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