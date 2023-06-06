Путин ведет войну против жизни Юрий Бутусов

6.06.2023, 14:47

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Юрий Бутусов

Повторяется тактика «выжженной земли».

Уничтожение Каховской дамбы – это очередное повторение Путиным в Украине тактики «выжженной земли» Гитлера через 80 лет.

Из письма рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера фюреру СС и полиции в Украине Прюцману от 7 сентября 1943 года.

«Дорогой Прюцман!

Надо сделать так, чтобы при отступлении из Украины там не осталось ни одного человека, ни одного животного, ни одного грамма зерна, ни одного метра железнодорожного пути, чтобы не уцелел ни один дом, не сохранилась ни одна шахта и ни один колодец. Противнику должна достаться тотально выжженная и опустошенная страна.

Хайль Гитлер!»

Российские нацисты планомерно уничтожают Украину. Цель Путина, как и Гитлера, – сделать Украину непригодной для жизни, чтобы ослабить Украину и заставить прекратить сопротивление. Никаких других политических целей у России нет, все подчинено только этому. Именно поэтому они ведут войну против городов, сел, дамб, людей. Россия ведет войну против жизни, Путин возглавляет эту войну как Гитлер XXI века.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

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