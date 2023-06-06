Невзоров: Русские мобики на затопленных островках висят гроздьями на деревьях 10 6.06.2023, 15:07

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Александр Невзоров

Своей тупостью путинисты компрометируют даже терроризм.

Террористы всего мира сейчас с изумлением рассматривают мордашки русских генералов и министров. Таких идиотов в своих рядах они еще не видели, пишет известный журналист Александр Невзоров.

Конечно, за масштабные теракты не следовало браться столь жопоруким существам. Своей тупостью путинисты компрометируют даже терроризм.

На данный момент - дикий акт подрыва ГЭС более всего навредил самим оркам Путина.

Взорвав плотину - они полностью утопили «свою» (оккупированную) Новую Каховку. Русские мобики на затопленных островках висят гроздьями на деревьях. Они орут в рации и срываются к улыбчивым днепровским сомам.

Там где были русские танки и окопы - пузыри и масляно-солярочные пятна.

Генералитет чешет складки на загривках и докладывает: «вода немного заблудилась, пошла не туда».

Герасимов предложил направить в Каховку подводные лодки.

Да, очень много вреда и разрухи «мирному сектору». Очень. Бесследно смывает огороды, дома, дороги и сады.

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