Двое жителей Каменецкого района сорвали три лукашенковских флага 9 6.06.2023, 15:13

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Один из них ребята подожгли и выбросили в контейнер.

Двух жителей Каменецкого района Брестской области задержали за сорванные в середине мая три красно-зеленых флага из зданий в агрогородке Войская.

Один из них ребята подожгли и выбросили в контейнер с мусором. Милиционеры их задержали. Задержанным 18 и 19 лет. У одного из них нашли два флага.

Молодые люди под стражей. Им предъявили обвинение в «надругательстве над государственными символами».

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