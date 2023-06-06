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Двое жителей Каменецкого района сорвали три лукашенковских флага

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  • 6.06.2023, 15:13
  • 4,330
Двое жителей Каменецкого района сорвали три лукашенковских флага

Один из них ребята подожгли и выбросили в контейнер.

Двух жителей Каменецкого района Брестской области задержали за сорванные в середине мая три красно-зеленых флага из зданий в агрогородке Войская.

Один из них ребята подожгли и выбросили в контейнер с мусором. Милиционеры их задержали. Задержанным 18 и 19 лет. У одного из них нашли два флага.

Молодые люди под стражей. Им предъявили обвинение в «надругательстве над государственными символами».

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