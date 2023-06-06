«Вода зальет все траншеи и оборонительные сооружения на левом берегу» 4 6.06.2023, 15:16

8,966

Полковник ВСУ рассказал, как подрыв Каховской ГЭС навредит россиянам.

Сегодня ночью была взорвана плотина Каховской ГЭС, на оккупированной Россией части Херсонской области. Telegram-канал «Можем объяснить» попытался разобраться, как это отразится на будущих наступательных операциях Украины.

Полковник запаса ВСУ Роман Свитан уверен, что плотину взорвали российские войска, чтобы сорвать форсирование Днепра ВСУ в районе Херсона, рассказал он.

«Это часть подготовки к наступлению - мы «прощупывали» оборону противника на левом берегу. В последние дни активность разведывательных групп усилилась. У россиян нет ресурсов, чтобы надежно прикрывать всю береговую линию, а высадиться там можно в любой точке. И таким образом они решили обезопасить себя в этом районе от десанта ВСУ — дней на 10-15, пока вода не спадет», — объяснил Свитан.

При этом мощный паводок навредит и российским силам — отмечает полковник.«Вода зальет все траншеи и оборонительные сооружения на левом берегу. Использовать их будет невозможно. Переброска людских и материальных ресурсов сильно затруднится. Минные поля придут в негодность - мины вымоет из грунта и унесет вниз по течению Днепра. Позиции артиллерии придется отодвинуть дальше от реки», — подчеркнул он.

После отступления из Херсона в ноябре 2022 года, российские войска занимались укреплением обороны на левом берегу, чтобы не дать Украине провести десантную операцию. Вдоль всего леового берега от Черного моря до Новой Каховки появились оборонительные рубежи, траншеи и доты, которые теперь могут стать бесполезными.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».