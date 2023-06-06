Наступление под Бахмутом: ВСУ вернули свои «январские» позиции, у врага потери 6.06.2023, 15:48

5,828

Силы обороны Украины продолжают теснить оккупантов.

У ВСУ новые успехи на Бахмутском направлении. Отбиты назад позиции, с которых украинские защитники были вынуждены отойти в январе, информирует «Диалог».

О продвижении под Бахмутом сообщил 6 июня военнослужащий ВСУ, известный под ником «Бахмутский Демон».

«Продолжаем движение под Бахмутом. Имеем пленных и отбитые позиции», - написал боец в Telegram.

Информацию о возвращенных позициях подтвердил и военнослужащий 24-й штурмовой бригады под позывным «Осман».

«Айдар» и 5-я ОШБр вышли на свои рубеж конца января (2023 года - ред.)», - сообщил военный в Telegram.

Он уточнил, что начинается работа по эвакуации с поля боя на этом участке погибших воинов, которых не было возможности забрать последние месяцы.

Известно, что ситуация меняется и в самом Бахмуте. Главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее подтвердил, что юго-западная часть города сейчас находится под контролем Сил обороны Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».