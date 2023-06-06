Белорусы сутками стоят на границе с Литвой 6.06.2023, 15:53

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На въезд в ЕС из Беларуси — очереди из легковушек.

Белорусы сообщают, что последние двое суток стало сложнее въехать из нашей страны в Литву на легковых автомобилях. Наблюдаются очереди, а время прохождения границ заметно увеличилось, пишет zerkalo.io.

У некоторых водителей на это уходит больше суток. И если для «Тересполя» — единственного пункта пропуска, через который Польша впускает из Беларуси легковые автомобили — это привычная ситуация, то на литовской границе — нет.

«На сайте Погранкомитета в понедельник, 5 июня, было указано, что с утра и до обеда на выезд в Литву через 2Котловку» находилось 50−60 легковых машин. Но по факту их было заметно больше. ГПК сообщает о тех, кто зарегистрирован в электронной очереди, но до того как в нее попасть, надо было отстоять еще 5−7 часов. То есть на самом деле очередь заметно длиннее, — рассказал один из водителей. — При этом к вечеру понедельника число авто в электронной очереди доходило уже до 80−90».

Конкретно у этого водителя на прохождение двух границ — белорусской и литовской — ушло почти 18 часов.

Водители делятся своим опытом прохождения в последние дни погранпунктов на белорусско-литовской границе в тематических телеграм-чатах. Так, в группе «Польша-Литва-Беларусь» одна из путешественниц рассказала, что 5 июня на выезд из Беларуси в Литву через «Котловку» ушло 22 часа: в очередь стали в 01.00 ночи, а прошли литовскую границу около 23.00.

«Спустя 34 часа мы заехали на границу к литовцам через «Привалки», — поделилась еще одна путешественница. — Стали в очередь с воскресенья на понедельник около 0.30». Еще один водитель утром во вторник, 6 июня, сообщил, что стоит в очереди в «Привалках» на въезд в Литву почти 20 часов. При этом он находился еще на территории Беларуси.

На погранпереходе «Лоша» также наблюдались очереди. «14 часов ушло на прохождение границы», — рассказал один из водителей, который стал в очередь еще в понедельник, 5 июня, а попал на территорию Литвы ночью во вторник.

На «Каменном Логе» — тоже длительное прохождение границы. «Ни одной легковой машины не пропустили с 6.00, — написал в чате один из водителей 6 июня в районе обеда. — Только рейсовые автобусы и грузовики пропускают. Кто выехал из зоны ожидания, они все стоят здесь. Нету смысла стоять, не пропускает Литва. В общем не советую на «Каменный Лог» ехать».

В этой ситуации некоторые предприимчивые белорусы предлагают свои услуги постоять в очереди за деньги. «Могу простоять в очереди на границе «Брест-Тересполь» на вашем или своем автомобиле до зоны ожидания», — написали в одном из телеграм-чатов, который касается пересечения границы Беларуси со странами ЕС.

Тем временем Погранкомитет Беларуси предупредил, что наиболее загруженный маршрут из Беларуси в ЕС наземным транспортом был через польский погранпереход «Тересполь». «Более 230 авто ожидает въезда в Польшу перед сопредельным пунктом пропуска «Тересполь» («Брест» с белорусской стороны. — Прим.). За сутки его контрольные службы пропустили на свою территорию всего 34% транспорта», — сообщили в ведомстве.