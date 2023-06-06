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Сириец прорвался из Беларуси в Польшу и застрял в болоте

  • 6.06.2023, 16:23
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Сириец прорвался из Беларуси в Польшу и застрял в болоте

Его спасли польские офицеры вместе с пожарными.

Офицеры пограничного поста в польской Беловеже вместе с пожарными из Гайнувки помогли иностранцу, застрявшему в болотах заповедника. Нелегал добрался до такого сложного места, что не смог выбраться самостоятельно, сообщает польская пограничная служба.

Польские пограничники 5 июня получили информацию, что в зоне официальной ответственности поста в Беловеже находится иностранец, которому требуется медицинская помощь. Был направлен патруль. Из-за труднопроходимой болотистой местности добраться до иностранца было затруднительно.

Через несколько часов его нашли в заповеднике, на болотах. «Выяснилось, что это был гражданин Сирии, который сразу после незаконного пересечения польско-белорусской границы намеренно направился в труднодоступный район, чтобы избежать контакта со службами. Однако он застрял и уже не мог самостоятельно выбраться из болотистой местности», — рассказали пограничники.

Мужчину доставили в больницу в Гайнувке. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В этом году офицеры Подляского пограничного отряда приняли участие в 8 спасательных операциях, в ходе которых была оказана помощь 11 иностранцам.

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