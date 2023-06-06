Названы самые красивые смартфоны в 2023 году 6.06.2023, 16:28

В список попали как бюджетники, так и флагманские модели.

Если вам надоели однообразные смартфоны с невыразительным дизайном, портал GizmoChina отобрал топ-9 девайсов с самым интересным внешним видом на рынке. Здесь есть как и бюджетники, так и флагманские модели, поэтому каждый найдет что-то для себя.

В список вошли модели от Xiaomi, Google, Huawei, Vivo, Meizu, Oppo, Tecno и Samsung. Обратите внимание, что этот рейтинг не про начинку смартфонов, а исключительно про внешний вид.

Xiaomi обновила линейку молодежных смартфонов Civi с упором на дизайн. На задней части Civi 3 установлен круглый блок камер, а корпус сделан в двухцветном дизайне. Выглядит свежо и необычно. Отдельно отмечается изогнутый экран, который доходит до верхней и нижней части телефона, в результате чего узкий корпус удобно лежит в руке и обеспечивает большой обзор экрана.

Текстурированный дизайн и инновационные функции делают Civi 3 идеальным выбором для тех, кто хочет сбалансировать эстетику и функциональность, говориться в заметке.

Благодаря уникальному вырезу для задней камеры и изысканному дизайну, изготовленному из переработанных материалов, Google Pixel 7 Pro одновременно элегантный и экологичный. Смартфон также удобно держать в руке, а его глянцевое покрытие «усиливает визуальную привлекательность».

Модель Huawei P60 Art сразу бросается в глаза благодаря необычному на вид блоку камер – сам производитель сравнивает его с очертаниями океанический острова. Также визуальную привлекательность добавляют расцветки Blue Sea (синий) и Quicksand Gold (золотистый).

Топ самых красивых смартфонов не может обойтись без Vivo V27 Pro c задней панелью, которая меняет свой цвет. Если смартфон находится в тени, корпус никак не изменится. Стоит только поднести аппарат под солнечные лучи, как тут же цвет задней крышки меняется.

Вместе с релизом серии Galaxy S23, корейская компания продолжила добрую традицию релиза специальных расцветок, который доступны для заказа только на официальном сайте. В этом году эксклюзивные цвета получил Galaxy S23 Ultra. Это голубой, серый (графитовый), лаймовый и красный.

В топ самых красивых смартфонов 2023 года также попали Meizu 20 Pro, Vivo X Flip, OPPO Find X6 Pro и Tecno Phantom X2 Pro.

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