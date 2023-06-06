Гиркин рассказал, чем для ВС РФ обернется подрыв Каховской ГЭС 6.06.2023, 16:32

2,470

Россия допустила большую ошибку.

Россияне допустили большую ошибку с подрывом Каховской ГЭС, поскольку последствия для них будут тяжелыми. Бывший полевой командир «ДНР» и экс-офицер российских спецслужб Игорь Гиркин-Стрелков в своем Telegram-канале сообщает, что оккупационные войска РФ получат как минимум три серьезных последствия.

По его словам, российских военных просто смоет с левого берега Днепра ниже Новой Каховки, пишет dialog.ua. Вместе с оккупантами вода смоет и все оборонительные сооружения, минные поля, полевые склады боеприпасов, а также полностью или частично уничтожит все имущество, которое оккупанты не успеют эвакуировать. По его словам, брошено будет значительнее количество оружия и имущества оккупантов.

Подрыв дамбы создает для российских военных угрозу потери Кинбурнской косы. После того как украинские военные возьмут ее под контроль, порт Очакова и устье Днепра российские военные больше не смогут терроризировать.

«Отбить косу будет чрезвычайно тяжело (в текущих условиях вообще практически невозможно)», - пишет Гиркин.

Более того, украинские военные получат возможность форсировать Днепр на широком участке выше Новой Каховки после того, как вода в течение нескольких ближайших дней сойдет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».