В Минске вынесли приговор топ-менеджерам «Газпром трансгаз Беларусь» 6.06.2023, 16:35

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Их обвиняли в получении взяток в крупном и особо крупном размерах.

В Минске вынесли приговор по делу о коррупции в ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», передает БелТА. Топ-менеджерам — колония усиленного режима, тому, кто давал взятку, — «химия».

Топ-менеджеров обвиняли в получении взяток в крупном и особо крупном размерах. Согласно материалам дела, с января 2019-го по март 2022 года должностные лица ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» получили в общей сумме более 208 тысяч рублей за содействие при проведении конкурсных процедур, заключении и исполнении договоров, монтаже оборудования. Руководителя частного предприятия обвиняли в даче взятки.

Заместитель генерального директора по производству Андрей Шабан приговорен судом к 7,5 года колонии усиленного режима и штрафу в размере 185 тысяч рублей. Такой же срок и штраф получил начальник производственного отдела автоматизации Игорь Гедранович.

Начальник отдела конкурентных закупок филиала «Управление материально-технического снабжения и комплектации» Вадим Демешко был приговорен к 3 годам колонии усиленного режима и штрафу в размере 111 тысяч рублей.

Представитель частного предприятия Тимур Клюев признан виновным в даче взятки в крупном размере с использованием служебных полномочий. Ему назначили 2,5 года «химии» и штраф 111 тысяч рублей.

Всем им в связи с амнистией сократили срок на год.

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