Лукашисты устроили погром в агротуризме 2 6.06.2023, 16:47

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С 1 июля в Гомельской области закроется как минимум две трети агроусадеб.

Чиновники проводят обязательную перерегистрацию агроусадеб, которую смогут пройти далеко не все. Многие агроусадьбы уже выставлены на продажу. По информации Речицкого райисполкома, в Гомельской области из 134 действующих агроусадеб лишь 33 получили разрешения на дальнейшую деятельность, пишет «Флагшток».

4 октября 2022 года Лукашенко подписал указ «О развитии агроэкотуризма». При первом же ознакомлении с нормативным документом было понятно, что он принят для сокращения числа зарегистрированных агроусадеб. Указ предусматривает ряд ограничений, которые ранее не применялись к субъектам агроэкотуризма:

- лимит по количеству комнат (не более десяти);

- обязательное наличие подсобного хозяйства или производства сельскохозяйственной продукции;

- наличие у собственника не более двух агроусадеб, которые должны быть расположены в пределах одного района.

Перерегистрация агроусадеб в соответствии с новыми требованиями должна быть осуществлена с 1 июля 2023 года. Соответствие новым требованиям проверяет специальная комиссия из чиновников. Для проведения проверки владельцы агроусадеб должны были написать заявление на перерегистрацию не позднее чем за месяц до окончания установленного срока. Для многих новые требования стали непреодолимым препятствием.

В Гомельской области агроэкотуризм так и не успел получить должного развития. Всего в Гомельской области в 2022 году зарегистрированы 188 агроусадеб, меньше чем в каком-либо другом регионе Беларуси. Из них к установленному сроку документы на перерегистрацию подали только 66. Успешно преодолела формальности лишь половина из подавших заявления.

За прошлый год по данным Белстата агроусадьбы Гомельской области посетило 46,4 тыс. человек, из которых почти 889 человек были иностранцами. В среднем на одну усадьбу приходилось лишь по 285 туристов в год. Без налоговых льгот, которые предоставлялись владельцам агроусадеб, обеспечить окупаемость столь небольшим потоком туристов весьма затруднительно.

В связи с этим сайты по продаже недвижимости сегодня полны объявлений по продаже агроусадеб. То, что раньше был действующим бизнесом сегодня можно купить на сумму от 400 тысяч рублей или обменять на квартиру в Минске.

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