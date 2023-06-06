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ВСУ нанесли мощные удары по оккупантам в Херсонской области

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  • 6.06.2023, 17:02
  • 7,926
ВСУ нанесли мощные удары по оккупантам в Херсонской области

У армии РФ большие потери в живой силе.

Российская армия продолжает пытаться наступать на нескольких направлениях, однако ВСУ срывают планы оккупантов. В частности, украинские защитники умело продолжают уничтожать врагов в Херсонской области.

Об этом сообщает obozrevatel.com. Так, утром 6 июня в Новоалексеевке ВСУ накрыли позиции оккупантов, нанеся им немалые потери в живой силе.

Украинские воины ликвидировали и ранили около 100 российских «освободителей».

Ранее Генштаб сообщал, что за прошедшие сутки авиация сил обороны Украины совершила 19 налетов на районы, где сосредоточен личный состав вражеской стороны, а также совершила 5 ударов по зенитно-ракетным комплексам противника.

Также за последние сутки украинские военные ликвидировали 800 российских оккупантов, уничтожили 12 танков, 20 боевых бронированных машин, 36 артиллерийских систем, 6 ракетных систем залпового огня, 2 средства противовоздушной обороны, 1 вертолет, 23 оперативно-тактических беспилотных аппарата, 35 крылатых ракет, 20 автомобилей и 5 единиц специальной техники.

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