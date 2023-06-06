Реально ли в Беларуси заработать на виноградных улитках? 2 6.06.2023, 17:04

3,350

Объяснили эксперты.

«На моем огороде развелось очень много улиток. Слышал, что их можно сдать, и денег заплатят. Так ли это?», - спросил у «АиФ» читатель из Лиды.

Да, это так. Как рассказали в гродненской компании, которая в том числе закупает у населения улиток, моллюсков принимают только в живом виде. При этом к «урожаю» предъявляют дополнительные требования. В частности, диаметр раковины необходим не менее 26 мм. Ракушка должна быть целой. Цена за такой товар в нынешнем сезоне – 60 копеек за 1 кг. Для сбыта «урожая» можно также обратиться к частникам, которые публикуют свои предложения в Интернете.

Поливают водой

Время сбора улиток – май. Летом, в жаркую погоду, найти их сложнее: моллюски не любят солнечный свет и прячутся от него. Кроме того, с июля улитка откладывает икру. И чтобы у нее была возможность дать новое потомство, в стране вводят запрет на добычу, заготовку и закупку виноградной улитки до осени.

- Улитки любят обитать в тех местах, где растет молодая трава. Поэтому ищите их на месте прошлых пожарищ, - советует опытная дачница из Витебского района Александра Шишкова. – Эти моллюски также любят сырые места: заброшенные деревянные дома, места около рек и озер. Кроме того, им нравится прятаться под большими листьями борщевика и в тех местах, где остались останки костей животных. Лучше всего собирать улиток после дождя и рано утром, по росе. Ведь как только начинает припекать солнце – моллюски прячутся.

Витебчанка замечает, что у частников разный подход к приему товара. Кто-то берет только крупных моллюсков, кто-то не обращает внимания на размер раковины. Кстати, есть заготовители, которые пишут в объявлении, что поливать улиток водой на ночь запрещено. Однако, по словам женщины, умудренные опытом сборщики рекомендации не следуют. Ведь моллюск за ночь впитывает воду и становится тяжелее в весе.

- Однажды нам крупно повезло: мы с семьей нашли хорошее место и за день собрали 100-150 кг улиток, - делится личным примером Александра. – Цена за 1 кг в прошлом сезоне была 50 коп. И тогда за две недели сборов удалось заработать более 200 рублей. В этом году к такому заработку не прибегали.

Майский жук

Заработать можно и еще на одном огородном вредителе – майском жуке. Правда, спрос на него не такой большой, как на виноградных улиток.

В 2019 году в Интернете предприимчивые белорусы поштучно продавали майских жуков. Тогда суммы за одно насекомое были около 10 копеек. Встречались экземпляры и подороже. В 2023 году на популярном сайте купли-продажи предлагают приобрести одно насекомое по цене от 9 до 30 копеек. Стоимость выросла, так как массового вылета жуков в этом году не было.

Авторы объявлений поясняют, что хрущ подойдет в качестве наживки для ловли рыбы. Кстати, этих насекомых можно использовать и как корм для некоторых домашних животных: ежей, ящериц и пауков.

- В 50-60-х годах прошлого столетия деревенские жители собирали и продавали государству колорадского жука, - вспоминает Любовь Голенко. - Тогда еще никто и не думал, что этот вредитель останется с нами на долгие годы. Считали, что если все граждане объединят усилия и собственноручно соберут вредителя, то страна избавится от этой напасти. Поэтому государство и платило за собранных жуков. После насекомых уничтожали. Однако скоро такое предложение стало неактуальным: жуков меньше не становилось. Также некоторое время платили за сбор гусениц, вредителей яблонь. Но такой «бизнес» тоже долго не просуществовал. На смену ручной сборке пришли пестициды.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».