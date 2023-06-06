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После подрыва дамбы россияне в панике спасаются на ворованных лодках

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  • 6.06.2023, 17:19
  • 8,292
После подрыва дамбы россияне в панике спасаются на ворованных лодках

Затопление позиций застало многих врасплох.

Российская армия после подрыва дамбы на Каховской ГЭС затопила своих же военных, которых сильный поток воды разбросал по округе.

Части оккупантов могли утонуть и погибнуть, поскольку подрыв и затопление произошли ночью. На видео попала попытка оккупантов провести «эвакуацию» на моторной лодке после затопления собственных позиций.

Украинские военные отследили перемещения оккупантов с дрона. Фрагмент видео публикует Телеграм-канал «Украина 365».

Судя по их реакции, подрыв оккупантами Каховской ГЭС застал многих из них врасплох. Оружие, боеприпасы и техника оккупантов, вероятно, затонули.

На видео россияне плавают на краденных лодках и снимают с деревьев тех немногих, кто успел залезть повыше. 

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