После подрыва дамбы россияне в панике спасаются на ворованных лодках 2 6.06.2023, 17:19

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Затопление позиций застало многих врасплох.

Российская армия после подрыва дамбы на Каховской ГЭС затопила своих же военных, которых сильный поток воды разбросал по округе.

Части оккупантов могли утонуть и погибнуть, поскольку подрыв и затопление произошли ночью. На видео попала попытка оккупантов провести «эвакуацию» на моторной лодке после затопления собственных позиций.

Украинские военные отследили перемещения оккупантов с дрона. Фрагмент видео публикует Телеграм-канал «Украина 365».

Судя по их реакции, подрыв оккупантами Каховской ГЭС застал многих из них врасплох. Оружие, боеприпасы и техника оккупантов, вероятно, затонули.

На видео россияне плавают на краденных лодках и снимают с деревьев тех немногих, кто успел залезть повыше.

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