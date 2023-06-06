После подрыва дамбы россияне в панике спасаются на ворованных лодках

После подрыва дамбы россияне в панике спасаются на ворованных лодках2
- 6.06.2023, 17:19
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Затопление позиций застало многих врасплох.
Российская армия после подрыва дамбы на Каховской ГЭС затопила своих же военных, которых сильный поток воды разбросал по округе.
Части оккупантов могли утонуть и погибнуть, поскольку подрыв и затопление произошли ночью. На видео попала попытка оккупантов провести «эвакуацию» на моторной лодке после затопления собственных позиций.
Украинские военные отследили перемещения оккупантов с дрона. Фрагмент видео публикует Телеграм-канал «Украина 365».
Судя по их реакции, подрыв оккупантами Каховской ГЭС застал многих из них врасплох. Оружие, боеприпасы и техника оккупантов, вероятно, затонули.
На видео россияне плавают на краденных лодках и снимают с деревьев тех немногих, кто успел залезть повыше.