«Люди в штатском появились еще в 2020-м, теперь их больше» 6.06.2023, 17:29

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Водитель международного автобуса рассказал о ситуации на границе.

Андрей занимается пассажирскими перевозками уже 10 лет. Работает водителем рейсового автобуса в польской частной компании. Пять дней в неделю возит людей по двум направлениям: Брест — Бяла-Подляска — Брест и Брест — Варшава — Брест. Журналисты «Зеркала» поговорили с ним о том, как менялась ситуация на погранпунктах, о допросах, людях в штатском и перспективах полного закрытия границы с Польшей.

«Хорошее время — 4 часа на всю границу. Но иногда и 12 часов простоишь»

— С февраля весь пассажирский транспорт едет в Польшу через пункт пропуска «Брест — Тересполь». Сильно увеличились очереди?

— Да, стало больше людей и транспорта. Очень много машин с гродненскими, витебскими и минскими номерами. Гродненский автопарк перестроил свои маршруты — многие ездят через Брест.

— Сколько в среднем автобус проходит белорусско-польскую границу в последнее время?

— Очень по-разному. Хорошее время — 4 часа на всю границу. Но иногда и 12 часов простоишь, просто потому что именно в этот момент съехалось много автобусов и автомобилей.

— Сейчас белорусам не так просто получить визы в европейские страны. Стало меньше людей на рейсах?

— Людей хватает. Автобусы в среднем заполняются на 50%. Это нормальный результат.

— Что это за люди? Туристы, студенты или те, кто уезжает из Беларуси с концами?

— 85−90% наших пассажиров — белорусы, которые едут в Польшу на заработки или учебу. Я проверяю документы людей перед посадкой на рейс и вижу очень много рабочих виз.

Из Польши сейчас возвращается много студентов-белорусов — видимо, учебный год подошел к концу. До 50% загрузки автобуса.

Иногда на рейс садятся туристы, которые отдыхали где-то, прилетели в Варшаву, а из нее уже едут в Беларусь на автобусе. Самолеты ведь не летают. Но туристов не очень много.

— Поляки ездят в Беларусь?

— Крайне редко. Встречал разве что дальнобойщиков, которые по какой-то причине оставили фуры в Бресте и возвращались за ними.

— Когда вы заметили, что на погранпунктах происходит что-то необычное: усиленные проверки, люди в штатском?

— На самом деле все началось еще в 2020 году. Границы еще были закрыты из-за пандемии, но движение через погранпункты все равно сохранялось. Уже тогда и появились люди в штатском. Проверяли багаж, допрашивали людей.

Особенно их интересовало, сколько денег вывозит человек из Беларуси. Если больше 2,5−3 тысяч долларов — уводили на беседу. Спрашивали, откуда такая сумма, куда и для чего ее везут. Такие выборочные проверки и продолжались эти годы.

Все ужесточилось после подрыва военного самолета в Мачулищах в марте. Людей в штатском на границе стало гораздо больше.

— Вы понимаете, сотрудники каких органов работают на границе в штатском? КГБ, ГУБОПиК, СК? Возможно, они представлялись кому-то из пассажиров?

— Точно не знаю. Мое личное мнение: это не КГБ. Предполагаю, что ГУБОПиК.

— Почему вы так думаете?

— Не знаю, манера общения у них такая… У чекистов какое-то чувство такта есть. Могут хотя бы удостоверение в закрытом виде показать. А эти никогда не представляются. Все им должны как будто.

— Вы общаетесь с пограничниками? Как они относятся к ситуации?

— У меня нет друзей-пограничников. Так, перекинешься парой слов, пока оформляешь документы. Они считают, что все нормально. Говорят: «Усиление границы, прислали нам помощь».

— На каком этапе прохождения границы обычно появляются люди в штатском?

— Обычно это происходит так. Пограничник проверяет паспорта пассажиров, в его компьютере что-то высвечивается, и он подзывает человека в штатском. Подозрительного пассажира уводят на допрос.

— Допросы всегда выборочные? Или были случаи, когда допрашивали целый автобус?

— Нет, всегда выборочно: несколько человек с рейса могут вызвать интерес, их уводят на допрос.

— Как часто такое случается?

— Ежедневно. Последние недели на выезде из Беларуси контроль ослаб. Но на въезде в Беларусь все строго. Из каждого автобуса несколько человек вызывают на допрос и проверку телефонов. Среди них много украинцев. У них выясняют, зачем они едут в Беларусь.

«Подошел к пограничникам узнать, что с пассажирами. Те сказали, что людей можно не ждать, они не вернутся»

— Много украинцев ездит на ваших автобусах из Польши?

— Хватает. В основном молодые люди с украинскими биометрическими паспортами. Некоторые из них едут в оккупированную часть Восточной Украины. Видимо, там у них остались дом, имущество. Через линию фронта проехать нельзя, поэтому двигаются в обход — через Польшу и Беларусь.

— К украинцам, которые живут в Беларуси, тоже особый интерес?

— К украинцам с белорусским ВНЖ обычно вопросов не возникает. Я не видел, чтобы их забирали на разговор из автобуса (на самом деле украинцев с белорусским ВНЖ тоже иногда допрашивают на границе. — Прим. ред.).

— Кто еще, по вашим наблюдениям, в зоне риска?

— Люди, которые попадали по административным статьям в 2020 году. Они в какой-то базе данных (скорее всего, пограничники сверяются с базой данных «Беспорядки», куда попадают люди, которых задерживали по «протестным» статьям. — Прим. ред.).

— Как пограничники реагируют, если видят у пассажира иностранный ВНЖ?

— ВНЖ просят показать и сканируют. Сверхъестественного пристрастия к таким людям нет. Такой закономерности, чтобы обладателей ВНЖ отправляли на допрос, я не заметил (в погранпунктах проверку ВНЖ объясняют новыми «внутренними правилами», известно о случаях, когда людей с иностранными ВНЖ допрашивали на границе. — Прим. ред.).

— Были случаи, когда пассажиры не возвращались в автобус после допросов?

— Такое тоже случается регулярно — один-два раза в неделю.

— Расскажите про последний такой. Когда это было?

— На прошлой неделе, в пятницу (2 июня). Двух белорусов повели на допрос вместе с багажом. Их не было три с половиной часа. Я подошел к пограничникам узнать, что с пассажирами. Те сказали, что людей можно не ждать, они не вернутся. Дальше поехали без них.

— Украинцев тоже иногда снимают с рейса?

— Обычно задерживают граждан Беларуси. Но было несколько случаев и с украинцами. Не знаю, что дальше с ними происходит. Депортируют назад в Польшу?

— Как прошел ваш последний рейс? Сколько провели на границе, сколько людей вызвали на допрос?

— Это был ночной рейс. Возвращались из Польши. Границу прошли относительно быстро — часов за шесть. Трех человек — одного белоруса и двух украинцев — увели на беседу. Их не было минут двадцать. Это очень быстро. Обычно мы ждем людей с «бесед» до полутора часов.

— После допросов люди что-нибудь рассказывают? Какие у них реакции?

— Да как-то не хочется приставать с вопросами. Понимаешь, под каким прессом был человек. Так, общие фразы: «задавали вопросы, проверили телефон, хорошо, что отпустили».

— Водителей автобусов проверяют, допрашивают, смотрят телефоны?

— Знаю, бывали допросы и водителей, но очень редко. Особое внимание к людям, которые, например, привлекались в 2020 году. Но в целом нас не трогают. Нам ведь некогда смуту в стране наводить — мы все время в дороге.

«Он прямо там и выкинул дрон в мусорку»

— Проверки багажа тоже резко усилились?

— Раньше — еще до инцидента в Мачулищах — таможенники досматривали багаж пассажиров выборочно. Как рулетка в казино: повезет или нет. Идут двадцать человек через таможню — ну, попросят чемоданов пять открыть.

Теперь досматривают абсолютно весь багаж. Каждую сумку откроют и посмотрят. Могут ни с того ни с сего 90% транспорта отправить на рентген. Из легковых машин достают все запакованные вещи: коробки с бытовой техникой, порошком, ведра с краской. Например, купил в Польше кофемашину — ее обязательно вскроют, отправят на рентген. Раньше такого не было.

— На какие предметы таможенники обращают особое внимание? Могут что-то конфисковать?

— Надо понимать, что пассажиры очень сильно напуганы и крайне осторожно относятся к выбору багажа. Постоянно спрашивают у водителей, что можно везти, а что нельзя. Поэтому инцидентов с багажом не так много. Был случай, когда молодой человек вез с собой дешевый дрон — ничего особенного, просто игрушка. После польской части границы подошел ко мне, спросил, можно ли такое везти? Я объяснил, что вопросы на белорусской границе точно будут. Он прямо там и выкинул дрон в мусорку.

Могут попросить включить ноутбук или фотоаппарат — глянуть на фотографии. Обращают внимание на документы, которые везут пассажиры. Могут пролистать, посмотреть, что там написано.

Иногда даже внешний вид пассажира вызывает подозрение. Как-то в соседнем автобусе ехал парень в одежде цвета хаки и с рюкзаком зеленого маскировочного цвета. Вроде бы ничего такого у него с собой не было, но его отправили на дополнительный досмотр и разговор с человеком в штатском. Мне кажется, из-за внешнего вида и отправили. Коллега рассказал, что на рейс он так и не вернулся.

— На польской стороне границы что-то изменилось в последнее время?

— Нет, у поляков все в штатном режиме.

— Много разговоров, что поляки могут полностью закрыть границу. Что будете делать, если это случится?

— Не знаю, еще не думал. Останемся без работы. Будет большое напряжение на литовской и латвийской границе. Сомневаюсь, что белорусы перестанут ездить на работу в Польшу.

— В польской компании, в которой вы работаете, обсуждают возможное закрытие границ?

— Никто ничего не обсуждает и не готовится. Но раз закрыли «Бобровники», могут и «Брест» закрыть. Мое мнение: границу окончательно закроют, когда белорусские войска начнут воевать с Украиной.

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