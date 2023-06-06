Почему нельзя включать кондиционер в автомобиле сразу после запуска двигателя 1 6.06.2023, 17:55

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Эксперт назвал пять причин.

Летом автовладельцы должны учитывать некоторые моменты, чтобы уберечь личный транспорт от негативных влияний жаркой погоды.

Издание «Автосота» обращает внимание на вопрос, который среди автовладельцев является дискуссионным — можно ли включать кондиционер в авто сразу или лучше немного подождать. По мнению автора, второй вариант лучше. Этому есть 5 объяснений.

Во-первых, салон автомобиля сильно нагревается — горячий пластик, особенно в старых китайских машин, выделяет различные вредные вещества. Водитель вдыхает их, а «кондей» ускоряет процесс, потому что начинает гонять воздух по салону.

Во-вторых, нагревается и испаритель. Если его не чистили, то из воздуховодов в организм человека попадают еще и бактерии, вызывающие разные простудные заболевания. Поэтому легче открыть окна, чтобы быстро выпустить раскаленный воздух, чем заставить напрягаться климатическую установку.

В третьих, компрессор вращается благодаря работе силового агрегата, а на любой двигатель внутреннего сгорания сначала после пуска идет повышенная нагрузка. Ему нужна энергия, чтобы провернуть коленвал, а здесь вмешиваются еще и посторонние потребители.

В четвертых, аккумулятор вынужден выдавать повышенный пусковой ток. Если постоянно пользоваться «кондеем» таким образом, можно получить хронический недозаряд АКБ. Генератор его компенсировать не может. Батарея постепенно начнет деградировать, и ее придется выбросить.

В-пятых, следствием желания как можно быстрее охладиться является рост расхода топлива. По результатам измерений ряда автоэкспертов, в первые минуты работы двигателя он подскакивает на 25%. Затем, когда двигатель выходит на штатный режим, требуются меньшие объемы.

Отмечается, что в ряде моделей Citroёn после запуска двигателя «кондей» и фары включаются только через пять секунд. Это так называемая функция отсрочки нагрузки.

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