Китай почти обогнал РФ в качестве главного торгового партнера Казахстана 6.06.2023, 18:03

Пекину достаточно нарастить торговый оборот всего на $2 млрд, чтобы обогнать Россию.

Западные санкции против России и импортозамещение, которым она занялась, подрывают перспективы Казахстана на российском рынке. Поэтому он диверсифицирует поставки и экономику, ориентируясь прежде всего на Китай. Последнему достаточно нарастить торговый оборот с Казахстаном всего на $2 млрд, чтобы обогнать Россию.

«Китайское направление – наш приоритет», – сказал в интервью Bloomberg заместитель премьер-министра Серик Жумангарин, также занимающий пост министра торговли и интеграции.

Торговый оборот Казахстана с Китаем вырос в прошлом году на треть и почти достиг $24 млрд, а с Россией – чуть более чем на 6%, составив $26 млрд, по данным Бюро национальной статистики. Доли их во внешнеторговом обороте Казахстана уже почти равны: 17,1% против 17,5%. На майской встрече с председателем КНР Си Цзиньпином президент Касым-Жомарт Токаев поставил цель довести оборот между двумя странами до $40 млрд к 2030 г.

Казахстан стал одним из главных центров российского параллельного импорта. По подсчетам The Wall Street Journal на основании торговой статистики ООН, в 2022 г. Казахстан нарастил совокупные закупки в США и Евросоюзе на $4,7 млрд; правда, в Россию он переправил не так много – экспорт увеличился на $1,8 млрд. В исследовании группы экономистов о потенциальном реэкспорте запрещенных товаров из ЕС в Россию Казахстан занял второе место после Турции: в IV квартале 2022 г., согласно таможенным данным, он увеличил закупки таких товаров в ЕС на $266,2 млн по сравнению с тем же периодом 2021 г.

«Мы не поддерживаем санкции, особенно против наших основных торговых партнеров, но следуем им и продолжим следовать, – сказал Жумангарин. – И это чистая экономическая политика». Если страна сама попадет под санкции, она может просто не выдержать такого давления, отметил вице-премьер. Казахстан отрезан от моря, и ему важно развиваться в качестве транспортного центра. В том числе поэтому в дополнение к двум железнодорожным терминалам, связывающим его и Китай, сейчас строится третий и, по словам Жумангарина, планируется четвертый. Поэтому «Казахстан не будет территорией, через которую обходятся санкции», а «все группы санкционных товаров отслеживаются», уверяет чиновник.

Некоторым попавшим под санкции российским компаниям больше не поставляется сырье из Казахстана. Кроме того, его экспорт вытесняется продукцией российских производителей, которые были вынуждены свернуть международную торговлю и сосредоточиться на внутреннем рынке, пояснил Жумангарин. В том числе потому Казахстан расширяет сотрудничество с Китаем, куда он начал продавать зерно и ведет переговоры об экспорте мяса, а также другими странами. В частности, обсуждаются поставки железной руды в Европу и тот же Китай.

Сложности в торговле с Россией внесли определенный положительный вклад в развитие экономики Казахстана благодаря перетоку в страну российского капитала, квалифицированной рабочей силы и необходимости развивать собственное производство взамен пропавшей российской продукции. По данным Европейского банка реконструкции и развития, сейчас около 15 500 компаний в Казахстане имеют российский капитал – вдвое больше, чем год назад.

«Мы изучаем возможность превратить Казахстан в транспортный и логистический хаб, и нет только в вопросе поставок в Россию или Беларусь, – говорит Жумангарин. – Есть и более привлекательные рынки. Огромные объемы товаров нужно перевозить из Юго-Восточной Азии в Европу».

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