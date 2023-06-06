Затопленный Херсон: уровень воды в городе повысился на 2 метра 6.06.2023, 18:37

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Видео.

Уровень воды в Херсоне в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС уже поднялся на два метра. В самом худшем случае можно ожидать поднятия уровня воды до пяти метров.

Соответствующее видео, снятое с дрона, обнародовано в телеграмм-канале INSIDER KYIV.

Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, после максимального поднятия вода пойдет в лиман и море и ситуация будет улучшаться. Хуже ситуация сейчас в Херсоне в микрорайоне Остров — оттуда пришлось эвакуировать более 800 человек.

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