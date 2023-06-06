РФ в семь раз увеличила расходы на военную пропаганду в интернете 1 6.06.2023, 18:42

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Расследование.

По мере того как война приходит на территорию России, угрожая вывести миллионы граждан из пропагандистского гипноза, власти резко увеличивают расходы на провоенный контент в интернете.

Связанный с администрацией президента «Институт развития интернета» (ИРИ) в этом году распределит 20 млрд рублей в виде грантов на создание «патриотического контента», выяснили в совместном расследовании «Медуза» и «Важные истории».

По сравнению с 2022 годом финансирование военной пропаганды в сети увеличится почти в 7 раз: тогда ИРИ выдал гранты на сумму около 3 млрд рублей и поддержал 776 проектов, в том числе около сотни — на военную тематику.

В этом году институт, основанный предпринимателем Германом Клименко, а ныне возглавляемый бывшим сотрудником АП Алексеем Гореславским, уже профинансировал 163 проекта на общую сумму 10 млрд рублей.

Среди них «Рамзан. Ахмат — Сила России», «Российский код. Суверенное будущее» и «Русское наследие. Возвращение домой» — документальный фильм о судьбе памятников архитектуры в Донбассе. Кроме этого, гранты получили фильм о помогающих армии бизнесменах Сделано для фронта», «Женщины Z» (о женах военнослужащих) и проект «Уехавшие, как вы там?».

Распределением грантов, как выяснили расследователи, занимается наблюдательный совет ИРИ, куда входят замглавы АП Сергей Кириенко, начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков, глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская и главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Главная цель ИРИ — это «сетевое военно-патриотическое воспитание» и продавливание провластной повестки в интернете, рассказал журналистам бывший сотрудник организации. На эти цели институту выделяется сумма, сравнимая с бюджетом среднего российского города. Например, у Брянска это 16 млрд рублей в год, у Волгограда — 31 млрд.

В общей сложности, согласно закону о бюджете, в 2023 году правительство потратит около 100 млрд рублей на финансирование государственных средств массовой информации.

Отдельно почти 40 млрд рублей будет выделено на «воспитание патриотизма у граждан» в рамках национального проекта «Образование». Почти половина итоговой суммы — 18 млрд рублей — достанется новой «пионерии» (Российскому движению детей и молодежи), которая, по задумке властей, должна объединить 18 млн школьников и получить отделения во всех регионах РФ.

Еще 14,6 млрд рублей бюджет выделит на «разработку и реализацию комплекса мер, направленных на развитие системы гражданского и патриотического воспитания» учащихся.

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